Românii din străinătate trimit mai puțini bani acasă. Topul țărilor de unde au venit cele mai mari sume

14-08-2025
Românii din străinătate au trimis în 2025 mai puțini bani în țară, până la un total de 1,5 miliarde de euro, față de un vârf de 2 miliarde de euro înregistrat în ultima parte a anului 2023. Cei mai mulți bani vin din Marea Britanie și Germania.

Cristian Anton

Românii din străinătate au trimis anul acesta mai puțini bani în țară față de anul 2024, până la un total de 1,5 miliarde de lei în trimestrul 2, comparativ cu un vârf de 2 miliarde de euro înregistrat în ultimul trimestru din 2023, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României.

BNR a prezentat, astfel, valorile indicatorului Remiteri personale, cu frecvență trimestrială, pe total și pe principalele 10 țări partenere, începând cu anul de referință 2013.

Conform graficelor BNR, cei mai mulți bani au trimis românii din Marea Britanie și Germania, în proporții practic egale, urmați de conaționalii din Italia, Spania și Statele Unite.

Totalul încasărilor realizate de românii din aceste țări (salarii brute câștigate și sume trimise în țară) s-a ridicat în 2024 la aproape 5 miliarde de euro.

Autoritățile de la București nu se pun de acord asupra numărul total de români stabiliți în străinătate.

Românii din străinătate, între 5,7 milioane și 9,7 milioane

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, circa 5,7 milioane de români au domiciliul în străinătate; fostul premier Marcel Ciolacu vorbea însă de 6,5 milioane de români plecați în afară, iar fostul ministru al Românilor de Pretutindeni, Natalia Intotero, declara în 2019 că aproximativ 9,7 milioane de români se află peste granițe. 

Conform diverselor statistici oficiale, cei mai mulți români din străinătate se află în Italia (1,1 milioane), Marea Britanie și Spania (1 milion), Germania (800.000) și Statele Unite (peste 460.000).   

Fostul premier Marcel Ciolacu declara în octombrie 2024 că românii din străinătate au trimis în țară 6,5 miliarde de euro, adică aproape 2% din PIB-ul României. 

