Românii au umplut litoralul și în ultimele zile de vară. Plajele sunt pline ca în vârf de sezon

Stiri Sociale
29-08-2025 | 19:38
Litoralul s-a aglomerat în așteptarea ultimului weekend din această vară. Și drumurile au fost pline, astfel că oamenii au pierdut multe ore în trafic. Distracția la mare nu se termină însă odată cu luna august.  

autor
Cătălin Covrig,  Ina Popescu

Sunt 80.000 de turiști în acest weekend pe litoral, care se anunță unul veritabil de vară, cu cer senin și temperaturi de până la 33 de grade. Vremea de plajă va continua și în luna următoare, după cum arată prognoza meteo.

Între stațiunile de pe litoral circulația a fost dificilă, semn că mulți turiști au vrut să prindă ultimul bronz din această vară.

Șofer: ”Ne așteptam, că mai sunt astea 3 zile de vară".

Șofer: ”Așa se pleacă în concediu: cu nervi, cu draci. Așa e în România".

Cel puțin în Costinești, plaja arată ca în vârf de sezon, nu la final.

Mamă: "Sunt mulți copii, e mai aglomerat, pentru ăsta micul, să se joace".

Tânără: "Am vrut să ne distrăm înainte să începem facultatea și înainte să se termine vara. E o vreme foarte bună, valurile sunt mișto".

Ce prețuri au distracțiile de pe plajă

Tânăr: ”N-am fost deloc la mare și m-am gândit să vin acum la sfârșit de sezon".

Salvamarii au arborat spre prânz steagul galben și i-au lăsat pe turiști să intre în valuri. Apa mării a avut 23 de grade, iar în aer au fost 28.

Tânără: ”E puțin aglomerat, apa e puțin rece, dar este vibe!".

Cei care au vrut mai mult, au făcut plimbări de 15 minute cu bărcuța până la epavă și au plătit 50 de lei de adult și 30 de copil. Alții s-au aventurat în parcul acvatic plutitor unde ora costă 60 de lei de persoană.

Radiațiile UV și-au mai pierdut din intensitate, iar în zilele următoare indicele nu va depăși 6-8 unități.

