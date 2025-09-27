Românii au rărit mesele la restaurant, sar peste băuturi și desert și lasă bacșiș mai mic. Motivul? Creșterea prețurilor

27-09-2025 | 19:17
Creșterea prețurilor i-a făcut pe oameni să fie mult mai atenți atunci când ies la restaurant. Potrivit unui studiu recent, 74% dintre cei intervievați spun că frecvența meselor în oraș a scăzut.

Claudia Nițoi

În plus, comandă mai puține feluri de mâncare și evită băuturile.

Mese mai rare și bugete mai mici

47% dintre respondenți mărturisesc că raportul calitate-preț este cel mai important factor în decizia de a lua masa în oraș. Conform unui studiu realizat de Bookingham, majoritatea iese la restaurant o dată pe lună sau chiar mai rar, în timp ce doar 26% merg o dată pe săptămână.

Clienți: „Prețurile au crescut considerabil în ultimul an, eu am început să gătesc mai mult acasă. Acum m-ați prins la restaurant, dar este destul de rar.” (...)

„Din păcate, ieșim mult mai rar, ne uităm cu atenție la prețuri, facem comparație cu costul. Asta e situația, ce să facem, mai gătim și acasă. Înainte, dacă luam și o băutură, și ceva de mâncare, și o cafea, eh, acum poate cafeaua o bem acasă, poate de băut nu mai bem, și mâncăm ceva gustos.”

Pentru jumătate dintre respondenți, bugetul mediu pentru o ieșire la restaurant de persoană este cuprins între 70 și 150 de lei. Doar 6% alocă mai mult de 200 de lei.

Andrei Fâciu, proprietar restaurant: „August a fost o lună în care s-au întâmplat toate treburile astea și a fost un pic mai slab, s-a simțit în toate locațiile noastre.”

Scăderea comenzilor online și a bacșișului

Comenzile online s-au diminuat și ele cu 15% în ultimele luni.

Andrei Iancu, consultant Food Delivery: „În ultima perioadă și, în special, august, de când au crescut prețurile, a existat o discrepanță foarte mare versus lunile anterioare. Există o scădere de 15% la întreaga industrie. Clienții caută cât mai multe produse cu discount, cât mai multe reduceri și inclusiv ce înseamnă partea de produse la un preț accesibil.”

Și în ceea ce privește bacșișul, comportamentul clienților pare să se fi schimbat. Deși românii ies mai rar la restaurant, obiceiul de a recompensa personalul se păstrează, însă sumele sunt mult mai mici. Majoritatea lasă între 5 și 10% din nota de plată, unii doar până la 5%, iar unul din zece nu mai oferă bacșiș deloc.

Chiar dacă tinerii au o viață socială activă, notele lor de plată sunt de valoare mică și, adesea, nu lasă bacșiș.

Sursa: Pro TV

Etichete: studiu, restaurant,

Dată publicare: 27-09-2025 19:16

