Doi arestați, printre care un minor de 15 ani, pentru „incendiere intenționată” la un restaurant din Londra

24-08-2025 | 15:41
Două persoane, printre care un adolescent, au fost arestate în legătură cu un presupus atac incendiator asupra unui restaurant din estul Londrei, care a provocat rănirea gravă a cinci persoane.

Sabrina Saghin

Polițiștii au fost chemați la restaurantul din Woodford Avenue, Gants Hill, în Ilford, vineri, în jurul orei 21:00. Cinci persoane au fost salvate din incendiu, care a provocat răniri grave unui bărbat și unei femei, potrivit poliției, scrie Independent.

Duminică, detectivii au arestat un băiat de 15 ani și un bărbat de 54 de ani, suspectați de incendiere cu intenția de a pune în pericol viața altora. Cei doi rămân în custodia poliției pentru a fi interogați.

Imaginile de pe camerele de supraveghere ale agenției de știri PA par să arate un grup de persoane cu fețele acoperite intrând în restaurant și turnând un lichid pe podea. Câteva secunde mai târziu, restaurantul a fost cuprins de flăcări, a declarat agenția.

Poliția a mai declarat că este în căutarea a încă două victime care se crede că au fugit înainte de sosirea polițiștilor. Pompierii din Londra au declarat anterior că au salvat cinci persoane din restaurant, în timp ce alte nouă au reușit să iasă înainte.

Poliția Metropolitană a declarat că ancheta continuă „în ritm alert” și a făcut apel la orice persoană care deține informații suplimentare să se prezinte.

Inspectorul șef Mark Rogers, de la unitatea Central Specialist Crime North a poliției metropolitane, a declarat: „Deși am efectuat două arestări, ancheta noastră continuă în ritm alert, astfel încât să putem reconstitui ceea ce s-a întâmplat vineri seara. Știu că comunitatea este îngrijorată și șocată de acest incident. Îi îndemn pe toți cei care dețin informații sau au nelămuriri să se prezinte la poliție și să vorbească cu noi.”

Anterior, un purtător de cuvânt al Pompierilor din Londra a declarat: „Am fost chemați la ora 21:02 pentru a interveni la un incendiu izbucnit într-un restaurant de pe Woodford Avenue, în Gants Hill.”

O parte din restaurantul de la parter a fost distrusă de incendiu. Pompierii echipați cu aparate de respirat au salvat cinci persoane din restaurant. Toate au fost transportate la spital de Serviciul de Ambulanță din Londra. Aproximativ nouă persoane au reușit să părăsească restaurantul înainte de sosirea pompierilor.

Ofițerii de control ai brigăzii au primit șapte apeluri privind incendiul și au mobilizat echipaje de la stațiile de pompieri din Ilford, Hainault, Leytonstone și Woodford la fața locului. Incendiul a fost stins până la ora 22:32.

Secretarul pentru sănătate Wes Streeting, care este deputat pentru Ilford North, a mulțumit serviciilor de pompieri pentru munca lor într-o postare pe X vineri.

„Mulțumiri enorme @metpoliceuk @LondonFire @Ldn_Ambulance pentru răspunsul lor la un incident grav pe Gants Hill/Woodford Avenue în această seară”, a scris el.

Sursa: Independent

