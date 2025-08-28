Incendiu puternic în centrul Bucureștiului, la un fost restaurant. A fost emis mesaj RO-Alert. VIDEO

Un puternic incendiu a izbucnit joi, în Capitală, la un fost restaurant, care a mai fost afectat de un incendiu şi la sfârşitul anului trecut.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la o construcţie (fost restaurant), strada Sevastopol. Incendiul se manifestă la acoperiş. Au fost alertate 6 autospeciale de stingere. În această locaţie am mai intervenit pentru stingerea unui incendiu în luna decembrie 2024”, a anunțat ISU Bucureşti - Ilfov.

Construcţia este amplasată între blocuri, astfel că fumul degajat poate pătrunde în locuinţe. A fost remis un mesaj de informare şi avertizare a populaţiei prin sistemul RO-Alert.

ISU

„Arderea se manifestă în interiorul construcţiei şi la acoperiş. Se acţionează de la înălţime utilizând autoscară. Sunt angrenate în intervenţie 8 autospeciale de stingere”, au precizat reprezentanţii ISU.

Nu există riscul ca incendiul să se extindă la alte cladiri.

„În acest moment se acţionează pentru decopertarea învelitorii de tablă şi stingerea structurii din lemn a acoperişului”, a precizat ISU.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













