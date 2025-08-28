Incendiu puternic în centrul Bucureștiului, la un fost restaurant. A fost emis mesaj RO-Alert. VIDEO

Stiri actuale
28-08-2025 | 14:54
×
Codul embed a fost copiat

Un puternic incendiu a izbucnit joi, în Capitală, la un fost restaurant, care a mai fost afectat de un incendiu şi la sfârşitul anului trecut.

autor
Claudia Alionescu

Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la o construcţie (fost restaurant), strada Sevastopol. Incendiul se manifestă la acoperiş. Au fost alertate 6 autospeciale de stingere. În această locaţie am mai intervenit pentru stingerea unui incendiu în luna decembrie 2024”, a anunțat ISU Bucureşti - Ilfov.

Construcţia este amplasată între blocuri, astfel că fumul degajat poate pătrunde în locuinţe. A fost remis un mesaj de informare şi avertizare a populaţiei prin sistemul RO-Alert.

Mesaj RO-Alert

Arderea se manifestă în interiorul construcţiei şi la acoperiş. Se acţionează de la înălţime utilizând autoscară. Sunt angrenate în intervenţie 8 autospeciale de stingere”, au precizat reprezentanţii ISU.

Citește și
incendiu trotineta bloc
Incendiu într-un bloc din București, provocat de o trotinetă electrică lăsată la încărcat. Bateria vehiculului a explodat

Nu există riscul ca incendiul să se extindă la alte cladiri.

În acest moment se acţionează pentru decopertarea învelitorii de tablă şi stingerea structurii din lemn a acoperişului”, a precizat ISU.

Român prins în SUA după o serie de jafuri. „Trucul” prin care încerca să-și ascundă prada

Sursa: News.ro

Etichete: incendiu, Capitala, mesaj ro alert,

Dată publicare: 28-08-2025 14:36

Articol recomandat de sport.ro
EXCLUSIV Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"
EXCLUSIV Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"
Citește și...
Cum s-ar fi produs incendiul din mall-ul AFI Cotroceni. O persoană a fost transportată la spital
Stiri actuale
Cum s-ar fi produs incendiul din mall-ul AFI Cotroceni. O persoană a fost transportată la spital

Un incendiu violent a izbucnit în această după-amiază pe terasa unui mall din Capitală, într-o zonă împânzită de panouri fotovoltaice. Fumul dens a ajuns și într-un cinematograf.

Incendiu într-un bloc din București, provocat de o trotinetă electrică lăsată la încărcat. Bateria vehiculului a explodat
Stiri actuale
Incendiu într-un bloc din București, provocat de o trotinetă electrică lăsată la încărcat. Bateria vehiculului a explodat

Incendiu violent într-un apartament din Capitală o trotinetă electrică lăsată la încărcat peste noapte a luat foc și a explodat.

Un tânăr din Capitală a murit, după incendiu izbucnit în locuinţa sa. Tatăl său, grav rănit când a încercat să îl salveze
Stiri actuale
Un tânăr din Capitală a murit, după incendiu izbucnit în locuinţa sa. Tatăl său, grav rănit când a încercat să îl salveze

Un tânăr de 19 ani a murit, după ce în locuinţa în care se afla, din Sectorul 5 al Capitalei, a izbucnit un incendiu.

Incendiu de proporții în București. Șapte mașini au fost distruse de flăcări pe Calea Moșilor | VIDEO
Stiri actuale
Incendiu de proporții în București. Șapte mașini au fost distruse de flăcări pe Calea Moșilor | VIDEO

Un incendiu violent s-a produs, marţi dimineaţă, pe Calea Moşilor din Capitală, o maşină a luat foc, iar flăcările s-au extins şi la alte autoturisme.

Tragedie în capitală Bulgariei în ultima zi din an. Patru persoane au murit într-un incendiu în gara centrală din Sofia
Stiri externe
Tragedie în capitală Bulgariei în ultima zi din an. Patru persoane au murit într-un incendiu în gara centrală din Sofia

Patru persoane fără adăpost au murit în noaptea de luni spre marţi în gara centrală din capitala bulgară Sofia, prinse în capcană într-un vagon în flăcări, a anunţat poliţia, transmite AFP.

Recomandări
Ursula von der Leyen vine în România, dar nu se va opri în București. Orașul în care șefa UE și-a anunțat prezența
Stiri Politice
Ursula von der Leyen vine în România, dar nu se va opri în București. Orașul în care șefa UE și-a anunțat prezența

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vine luni în vizită în România, la Constanţa, unde va avea întrevederi cu Preşedintele României, Nicuşor Dan, şi cu prim-ministrul Ilie Bolojan.

Controale la „patronii bogați cu firme sărace”. Planul Guvernului să recupereze 100 mld. lei de la afacerile în insolvență
Stiri Politice
Controale la „patronii bogați cu firme sărace”. Planul Guvernului să recupereze 100 mld. lei de la afacerile în insolvență

Pentru a strânge mai mulți bani la buget, Guvernul vrea să schimbe regulile insolvenței și să-i depisteze mai ușor pe cei care se folosesc de ea ca un paravan.

Rușii au lovit „în mod deliberat” clădirea misiunii UE din Kiev. Primele imagini cu sediul distrus de rachetele Moscovei
Stiri externe
Rușii au lovit „în mod deliberat” clădirea misiunii UE din Kiev. Primele imagini cu sediul distrus de rachetele Moscovei

Clădirea care adăposteşte Delegaţia UE de la Kiev a fost avariată "în mod deliberat" în timpul atacurilor aeriene ruse din timpul nopţii de miercuri spre joi asupra capitalei ucrainene, a declarat preşedintele Consiliului European, Antonio Costa.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
28 August 2025

01:50:37

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 28 August 2025

03:36:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
27 August 2025

01:29:42

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59