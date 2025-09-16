Doi adolescenți trebuie să plătească peste 300.000 de dolari după ce au urinat într-un vas cu supă la un restaurant din China

Stiri externe
16-09-2025 | 09:36
supa china
Shutterstock

Doi adolescenți au fost condamnați să plătească 2,2 milioane de yuani (309.000 de dolari) către două companii de catering din China, după ce au urinat într-un vas cu supă la un restaurant hotpot, scrie BBC.

autor
Mihaela Ivăncică

Incidentul s-a petrecut în februarie, într-o filială din Shanghai a celui mai mare lanț de hotpot din China, Haidilao, și a generat un val de critici după ce cei doi tineri, în vârstă de 17 ani, au postat online un videoclip în care își arătau gestul în stare de ebrietate.

Deși nu există indicii că supa contaminată a fost consumată de vreun client, Haidilao a oferit compensații pentru mii de persoane care au mâncat în restaurant în zilele următoare incidentului.

În luna martie, compania a cerut peste 23 de milioane de yuani pentru acoperirea pierderilor, sumă care include și despăgubirile acordate clienților afectați.

Vinerea trecută, o instanță din Shanghai a decis că adolescenții au încălcat drepturile de proprietate ale companiilor și le-au adus prejudicii reputației prin „acte de insultă”, subliniind că gestul lor a contaminat vesela și „a provocat un puternic disconfort publicului”.

Instanța a constatat, de asemenea, că părinții celor doi tineri „nu și-au îndeplinit obligația de supraveghere” și i-a obligat să suporte despăgubirile impuse, conform rapoartelor mass-media de stat.

Suma stabilită include 2 milioane de yuani pentru daune operaționale și afectarea reputației, 130.000 de yuani pentru pierderi de veselă și cheltuieli de curățenie către unul dintre cateringuri, precum și 70.000 de yuani pentru costuri legale.

Totuși, instanța a decis că orice compensație suplimentară oferită de Haidilao clienților, dincolo de suma facturată, reprezintă o „decizie voluntară de afaceri” și nu poate fi pusă în sarcina adolescenților.

Haidilao a anunțat că va despăgubi peste 4.000 de clienți care au vizitat filiala între 24 februarie – data incidentului – și 8 martie, oferindu-le rambursarea integrală a sumei plătite, plus o compensație în numerar de zece ori mai mare decât factura inițială.

În plus, compania a înlocuit întreg echipamentul pentru hotpot și a efectuat lucrări extensive de curățenie și dezinfectare.

Sursa: BBC

Etichete: China, restaurant,

Dată publicare: 16-09-2025 09:36

