Un copil de 5 ani a mers singur la un fast-food în timp ce părinții dormeau. Reacția lui care i-a surprins pe polițiști

Stiri Diverse
04-09-2025 | 08:04
Flămând dis de dimineață, un copil de 5 ani din orașul american Jacksonville a plecat singur la un restaurant fast-food.

autor
Știrile PRO TV

Angajații localului l-au hrănit, dar au și chemat poliția. Agenții au aflat că băiețelul locuiește în apropiere și venise să ia micul dejun în oraș fără știrea părinților.

Când au ajuns la casa indicată, oamenii legii au sărit gardul pentru că poarta era încuiată. La ușă le-au răspuns doi oameni, încă buimaci de somn și convinși că cel mic doarme în camera lui.

Aventura l-a speriat pe băiețel, care i-a întrebat pe polițiști dacă nu va fi dus cumva la închisoare. 

Sursa: Pro TV

Etichete: SUA, copil, parinti, restaurant,

Dată publicare: 04-09-2025 08:04

