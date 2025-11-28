Cât alcool consumă românii. Suntem pe primul loc în UE. „Nu e atât de dramatic pe cât sună”

România este pe primul loc la consumul de alcool în Uniunea Europeană. Un nou raport OCDE arată că românii beau peste 12 litri de alcool pur pe an, mult peste media europeană.

În timp ce alte state au redus consumul, România se numără printre puținele țări unde cantitatea de alcool a crescut, în ciuda avertismentelor Organizației Mondiale a Sănătății.

Sunt foarte multe de povestit, în zona aceasta, dar rămânem discreţi. Cineva a adormit chiar aici pe masă. L-a trezit soția.

Românilor le place să bea, nu e un secret pentru nimeni. Iar cifrele confirmă asta.

În ultimii zece ani, consumul de alcool a crescut în România, în timp ce alte state europene au raportat scăderi. Noul raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economic pune România în fruntea clasamentului: 12,3 litri de alcool pur pe cap de locuitor, cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană — și cu mult peste media de 8,5 litri. Într-un deceniu, romanii au adăugat aproape 3 litri la consumul de alcool pur de persoana pe durata unui an.

Cezara Tanase, somelier: Deşi pare un pic îngrijorător, nu e atât de dramatic pe cât sună. În ultimii 10 ani am trecut prin foarte multe experienţe, inclusiv printr-o pandemie globală şi sportul naţional a fost indoor partying.”

Mulţi se întreabă ce înseamnă cei 12,3 litri de alcool pur consumați anual, în medie, de un român. Dacă ar cineva ar bea doar bere, asta înseamnă aproape 250 de litri — echivalentul a aproape 500 de sticle de jumătate de litru. Dacă transformăm în vin, consumul ar ajunge la peste 100 de litri pe an. Iar în băuturi spirtoase, cei 12,3 litri de alcool pur se transformă în peste 30 de litri de tărie — adică 44 de sticle de 0,7.

Cezara Tanase, somelier: Să ne uităm puţin la ce înseamnă consumul pe lună de vin, dacă facem un calcul simplu, avem 12 sticle de vin, în România exist un consum şi mai mare pe partea de bere, şi atunci dacă am transpune acei litri de alcool pur avem 40 de sticle, trecem la băuturi spirtoase, procentul de alcool creşte, asta ar însemna pe lună aproximativ 3 sticle de tărie”.

Tăria, înainte și după masă

De altfel, consumul de tărie a crescut în ultimii ani. În România, bărbaţii beau tărie şi înainte şi după masă, pe post de digestiv. În mediul urban, pe locul 1 este whiskey, urmat de votcă şi tequila, care a urcat mult în preferinţe. Iar în ceea ce le priveşte pe femei, ele prefera cocktailurile pe bază de whiskey şi amaretto.

Medicii atrag atenţia că alcoolul este asociat cu multe boli, în special neorologice şi hepatice.

Radu Tincu - medic toxicolog: „Alcoolul este nu doar implicat în aceste două patologii, sunt multe studii care ne arată că produce inflamație vasculară, ceea ce duce la creşterea incidenței accidentelor vasculare sau afectării cardiace, el fiind toxic pentru fibra miocardică. Putem spune că alcoolul produce o afectare multiorganică”.

Trendul ascendent în ceea ce priveşte consumul de alcool se observă şi în sudul Europei. Spania şi Portugalia au marcat creşteri semnificative.

