Un șofer din Alba, prins la volan aproape în comă alcoolică. Analizele de sânge au șocat polițiștii

Un bărbat de 43 de ani a fost depistat de polițiști la volan, deși avea o alcoolemie uriașă: 2,93 g/l alcool pur în sânge.

"La data de 22 noiembrie 2025, poliţiştii Secţiei 6 de Poliţie Rurală Jidvei au luat măsura reţinerii, pentru 24 de ore, faţă de un bărbat de 43 de ani, din comuna Adămuş, judeţul Mureş, cercetat pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului. În seara de 21 noiembrie 2025, în jurul orei 22.00, poliţiştii au oprit, pentru control, pe strada Avram Iancu din comuna Cetatea de Baltă, un autoturism condus de bărbatul de 43 de ani. Acesta a refuzat testarea cu aparatul etilometru, fiind condus la spital, în vederea prelevării mostrelor biologice de sânge. Rezultatul analizelor toxicologice efectuate asupra mostrelor biologice prelevate, au indicat concentraţia de 2,93 g/l alcool pur în sânge, pentru prima probă şi 2,76 g/l alcool pur în sânge, pentru a doua probă", se arată într-o informare trimisă duminică de IPJ Alba.

Potrivit sursei citate, în cursul zilei de 23 noiembrie 2025, bărbatul de 43 de ani va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj, pentru dispunerea măsurilor legale.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













