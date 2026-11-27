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Din punct de vedere al ţării de origine, cei mai mulţi provin din Nepal, Sri Lanka şi Turcia, majoritatea aflându-se în ţara noastră în scop de angajare în muncă, potrivit datelor Inspectoratului General pentru Imigrări, preluate de Agerpres.

În acest context, IGI reamintește străinilor principalele drepturi şi obligaţii prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, în conformitate cu articolul 3 din actul normativ menţionat anterior, străinii au următoarele drepturi:

- Străinii care locuiesc legal în România se bucură de protecţia generală a persoanelor şi a averilor, garantată de Constituţie şi de alte legi, precum şi de drepturile prevăzute în tratatele internaţionale la care România este parte;

- Străinii aflaţi legal în România se pot deplasa liber şi îşi pot stabili reşedinţa sau, după caz, domiciliul oriunde pe teritoriul României;

- Străinii care locuiesc legal în România şi părăsesc temporar teritoriul statului român au dreptul de a reintra pe toată durata valabilităţii permisului de şedere;

- Pot beneficia de măsuri de protecţie socială din partea statului, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, numai străinii cu reşedinţa sau domiciliul în România;

- Străinii cărora li s-a eliberat un document de către Inspectoratul General pentru Imigrări au dreptul de a verifica datele personale înscrise în acesta şi, când este cazul, să solicite corectarea sau eliminarea unor date care nu corespund realităţii;

- Străinii cuprinşi în învăţământul de toate gradele au acces, fără restricţii, la activităţile şcolare şi de instruire în societate.

Obligațiile cetățenilor străini aflați în România

De asemenea, obligaţiile străinilor sunt prevăzute la articolul 4 din acelaşi act normativ:

- Pe timpul şederii în România străinii sunt obligaţi să respecte legislaţia română;

- Străinii nu pot organiza pe teritoriul României partide politice ori alte organizaţii sau grupări similare acestora şi nici nu pot face parte din acestea, nu pot ocupa funcţii şi demnităţi publice şi nu pot iniţia, organiza sau participa la manifestaţii ori întruniri care aduc atingere ordinii publice sau securităţii naţionale;

- Străinii nu pot finanţa partide, organizaţii, grupări sau manifestaţii ori întruniri politice;

- Străinii aflaţi pe teritoriul României sunt obligaţi să respecte scopul pentru care li s-a acordat dreptul de a intra şi, după caz, de a rămâne pe teritoriul României, să nu rămână pe teritoriul României peste perioada pentru care li s-a aprobat şederea, precum şi să depună toate diligenţele necesare pentru a ieşi din România până la expirarea acestei perioade;

- Străinii care intră pe teritoriul statului român sau care ies de pe acesta au obligaţia de a se supune controlului pentru trecerea frontierei de stat, potrivit legii;

- Străinii aflaţi pe teritoriul României au obligaţia de a se supune, în condiţiile legii, controlului organelor de poliţie şi al celorlalte autorităţi publice competente în acest sens;

- Străinii au obligaţia de a se supune amprentării şi fotografierii, în situaţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.