”Nu poţi să vinzi la poarta fermei porcul viu cu 4,8 lei, iar la raft să nu găseşti carne sub 17-18 lei”, a afirmat ministrul la Agro TV, potrivit News.ro.

Acesta a explicat că, pentru a contracara această situaţie, a propus Modificări la Directiva 633, în ciuda criticilor pe care le-a primit de la parlamentari USR.

”Eu sunt convins, 100%, că pe acest lanţ, între fermier, între abator şi magazinul de retail, se realizează o practică comercială neloială”, a mai declarat ministrul Florin Barbu.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a transmis patru propuneri în cadrul procedurii de revizuire a Directivei 633 UE privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar.

Acestea vizează limitarea volumului mărcii proprii a magazinelor, uniformizarea adausului comercial pentru aceeaşi gamă de produse, eliminarea refacturării rabatului şi remizelor şi reglementarea discount-ului.