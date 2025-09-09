Raport OECD: 16% dintre copiii cu vârste între 6-14 ani nu sunt înscriși la școală. Capitolul la care România stă bine

elevi, liceu
Shutterstock

Un nou raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) relevă discrepanțe majore între România și alte țări europene în ceea ce privește înscrierea copiilor în sistemul de învățământ.

Mihai Niculescu

Documentul "Education at a Glance (EaG 2025)", publicat marți, arată că țara noastră se confruntă cu provocări semnificative în domeniul educației.

Diferențe majore față de media OECD

Potrivit raportului, România înregistrează rate alarmante de neînscriere în sistem. „În medie, în țările OECD, doar 2% dintre copiii cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani nu sunt înscriși în sistemul de învățământ, comparativ cu 16% în România".

Situația se deteriorează și mai mult la grupa de vârstă superioară. „Această pondere este mai mare în rândul grupurilor de vârstă mai mari: în România, 32% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani nu sunt înscriși în sistemul de învățământ, comparativ cu 16% în medie în țările OECD", precizează raportul.

Este de două ori mai mult decât media OECD.

Învățământul profesional, un punct forte

Cu toate acestea, raportul identifică și aspecte pozitive ale sistemului educațional românesc. Documentul precizează că țara noastră are un sistem profesional puternic.

„România are un sistem profesional puternic, 30% dintre tinerii din această grupă de vârstă fiind înscriși în programe profesionale de învățământ secundar superior (media OCDE: 23%)", se arată în raport.

Programele profesionale românești oferă perspective bune de continuare a studiilor. „Aceste programe le oferă elevilor competențele necesare pentru a intra pe piața muncii sau pentru a continua studiile superioare: în România, 75% dintre elevii din învățământul secundar superior profesional sunt înscriși în programe care oferă acces la învățământul superior, cu doar 2 puncte procentuale sub media OCDE", mai arată sursa citată.

Raportul "Education at a Glance (EaG 2025)" pentru România evidențiază astfel un paradox: în timp ce sistemul profesional funcționează relativ bine comparativ cu standardele internaționale, țara se confruntă cu probleme grave în ceea ce privește accesul la educație pentru copiii și tinerii din anumite categorii de vârstă.

Sursa: News.ro

