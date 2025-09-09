Focar de hepatită într-o comună din Buzău. Sute de elevi au început anul școlar online din cauza bolii

09-09-2025 | 12:48
Sute de elevi din comuna Brăeşti, judeţul Buzău, au debutat în noul an şcolar în sistem online, după ce la nivelul unităţii administrativ-teritoriale au fost depistate mai multe cazuri de hepatită tip A.

Au fost efectuate anchete epidemiologice, fiind luată decizia ca unităţile de învăţământ să rămână deocamdată închise, potrivit Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Buzău.

„Avem un focar de hepatită care a totalizat până acum 12 cazuri pe o plajă de vârstă de la 2 la 45 de ani, în trei sate. În satul Ivăneţu sunt mai multe cazuri, în aceeaşi familie. Nu s-a putut dovedi o legătură între cazuri, cu excepţia celor care au evoluat în aceeaşi familie. Am vaccinat 13 contacţi receptivi, medicul de acolo mai are vaccin distribuit de noi pentru alte eventuale situaţii care apar. Am sensibilizat factorii decizionali vizavi de salubrizarea zonei, în mod special al satului Ivăneţu, facem supraveghere activă prin asistenţii comunitari, asistentul social şi medicul din zonă. Populaţia a fost înştiinţată să ia legătura cu medicul, imediat ce prezintă o modificare a stării generale, şcolile nu au fost deschise, totul se petrece online din decizia inspectoratului", a declarat marţi, pentru AGERPRES, medicul epidemiolog din cadrul DSP Buzău, Carmen Scîntei.

Decizia Inspectoratului Şcolar

În contextul dat, Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău a luat decizia ca lecţiile să se desfăşoare în sistem online.

„În data de vineri am aflat că 10 copii din comuna Brăeşti sunt internaţi cu hepatită A. Având în vedere începere noului an şcolar şi sunt 310 elevi în toată unitatea de învăţământ, am decis cu conducerea şcolii şi consiliul de administraţie ca, în săptămâna aceasta, până depistăm cauza şi focarul, elevii să înveţe online", a declarat, pentru AGERPRES, inspectorul general al ISJ, Daniela Palcău.

analize de sange
Testare gratuită pentru HIV și hepatită în trei spitale din București. Rezultatele, anonime. Ce condiții trebuie îndeplinite

Situaţia este monitorizată la nivelul Prefecturii Buzău.

„La Brăeşti avem focar de hepatită, DSP a făcut o anchetă epidemiologică în zonă, avem focarul în observaţie şi ţinem legătura cu autorităţile de acolo. Copiii sunt internaţi, izolaţi sub tratament", a precizat marţi, pentru AGERPRES, prefectul judeţului Buzău, Liliana Sbîrnea. 

Sursa: Agerpres

