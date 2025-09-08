Unele școli au deschis festiv, altele au rămas cu porțile închise. Elevii, prinși la mijloc în „războiul” profesorilor

Stiri actuale
08-09-2025 | 19:14
×
Codul embed a fost copiat

Pentru o bună parte din cele 3 milioane de preșcolari și elevi noul an școlar a început în forță.

autor
Călin Ardelean ,  Daniel Moldovan,  Gigi Ciuncanu

Unii directori au decis împreună cu membrii de sindicat să organizeze, de dragul copiilor, aceleași momente ca pentru promoțiile mai vechi.

Cu excepția discursurilor ținute de musafiri din lumea politică.

Cu băiețelul în brațe și fetița de mână, președintele țării a fost printre puținii politicieni care și-au făcut apariția la deschiderea anului școlar.

Ministerul Educației nu are o statistică oficială privind școlile care au decis, în consiliul de administrație, să nu primească elevi în prima zi. Mai ales că mulți directori i-au anunțat inițial pe părinți că școala rămâne închisă pe 8 septembrie, dar s-au răzgândit ulterior. Școlile care au decis din start să țină deschiderea anului au renunțat doar la discursurile sforăitoare.

”Mișcarea noastră sindicală a luat hotărârea, cel puțin la nivel de școală, că nu vom boicota începutul anului școlar din respect pentru copii și pentru părinți”.

Citește și
atacator parc
Femeia agresată de iubit într-un parc din București nu mai voia să locuiască cu el. A fost apărată de trei tinere

Adriana Stere, corespondent ȘtirileProTV: Să privim această zi prin ochii bobocilor de la pregătitoare, pentru că ei sunt materia primă cu care lucrează de acum școala românească. Unii au fost primiți în curte, au trecut pe sub podul de flori creat de colegii mai mari și au ajuns în clase. Alții au mers direct în sălile de clasă. Nu știm ce-a fost în spatele ușilor închise- probabil, mici bucurii care să-i mobilizeze pentru acest început. Totuși, sunt copii de aceeași vârstă care văd la televizor ”spectacolul” primei zile de școală”.

Așadar au fost mai puțini profesori în școli, mai puține flori vândute și mai puțini copii în bănci.

Nu se știe însă ce se va întâmpla cu elevii anunțați să rămână acasă. Legal, în lipsa unui conflict de muncă declarat de sindicate, profesorii nu pot lipsi nemotivat.

Sindicatele au anunțat că de marți profesorii implicați în protestul de stradă din capitală vor merge în școli, dar nu vor preda lecțiile. Ceea ce înseamnă că toți copiii sunt așteptați în bănci, însă numai unii- cei ai căror dascăli au început de azi activitățile cu elevii- vor fi cu adevărat ”la ore”.

De fapt, fiecare zi care trece altfel decât în mod obișnuit complică lucrurile. Cadrele didactice care au distribuit deja manualele vor începe lecțiile conform programei. Restul- așa cum au spus încă de săptămâna trecută- nu se vor ocupa nici de împărțirea cărților.

Într-o intervenție pentru Știrile Pro Tv, ministrul David le-a transmis protestatarilor că în zilele următoare îi așteaptă la discuții nu doar pe sindicaliști, ci și pe ceilalți actori importanți din educație, dar că nu ar fi vorba despre negocieri deja introduse în sistem, ci despre planuri pentru viitor.

Așadar, Daniel David insistă pe ideea de echilibru social.

Mai ales că România trebuie să treacă în curând prin încă două hopuri mari. Ministrul se referă la evaluarea agenției internaționale Moody”s din septembrie și la evaluarea Comisiei Europene din luna octombrie.

Viorica Dăncilă îi dă lecții de economie lui Ilie Bolojan: ”Nu face o treabă bună. Distruge situația economică”

Sursa: Pro TV

Etichete: scoala, ministrul educației, sindicate, inceperea scolii, daniel david,

Dată publicare: 08-09-2025 19:07

Articol recomandat de sport.ro
Dwayne Johnson, în lacrimi: a explicat de ce i s-au „topit“ mușchii
Dwayne Johnson, în lacrimi: a explicat de ce i s-au „topit“ mușchii
Citește și...
Femeia agresată de iubit într-un parc din București nu mai voia să locuiască cu el. A fost apărată de trei tinere
Stiri actuale
Femeia agresată de iubit într-un parc din București nu mai voia să locuiască cu el. A fost apărată de trei tinere

Cazurile de violență la adresa femeilor s-au înmulțit. În Capitală, într-un parc din cartierul Drumul Taberei, un bărbat a fost filmat în timp ce își agresa partenera și o amenința cu moartea.

Premiul cel mare la Loto 5/40 a fost câștigat cu un bilet pus online, la extragerea din 7 septembrie 2025
Stiri actuale
Premiul cel mare la Loto 5/40 a fost câștigat cu un bilet pus online, la extragerea din 7 septembrie 2025

Premiul la categoria I a jocului Loto 5 din 40, în valoare de peste 1,44 milioane de lei (peste 280.000 euro), a fost câştigat la extragerea de duminică

Un bărbat plecat în străinătate a avut un șoc când s-a întors acasă. Toată munca lui a dispărut și își acuză fiica de 19 ani
Stiri actuale
Un bărbat plecat în străinătate a avut un șoc când s-a întors acasă. Toată munca lui a dispărut și își acuză fiica de 19 ani

Un bărbat din Gorj şi-a denunţat fiica la poliţie după ce a văzut că îi lipsesc bani şi bijuterii în valoare de 300.000 de lei. Tânăra este acum anchetată.

Recomandări
Sindicaliștii i-au cerut președintelui demisia lui Daniel David și anularea măsurilor din Educație. Reacția lui Nicușor Dan
Stiri Educatie
Sindicaliștii i-au cerut președintelui demisia lui Daniel David și anularea măsurilor din Educație. Reacția lui Nicușor Dan

Sindicaliștii din Educație i-au cerut lui Nicușor Dan, în cadrul întâlnirii de luni, demisia ministrului Daniel David și anularea măsurilor de reformă a Educației promovate de Guvern.

Fost șef al serviciului de informații din Moldova, reținut pentru trădare. Vindea ”KGB”-ului belarus secrete despre România
Stiri Justitie
Fost șef al serviciului de informații din Moldova, reținut pentru trădare. Vindea ”KGB”-ului belarus secrete despre România

Un fost șef al Serviciului de Informații și Securitate al R. Moldova a fost reținut de DIICOT pentru trădare, după ce a vândut secrete de stat ale României către ”KGB”-ul din Belarus. Spionul a fost prins cu ajutorul serviciilor din Ungaria și Cehia.

Donald Trump: „O Moldovă în pace este esenţială pentru securitatea regională”
Stiri externe
Donald Trump: „O Moldovă în pace este esenţială pentru securitatea regională”

Trump a apreciat parteneriatul SUA cu Republica Moldova și a subliniat importanța păcii pentru securitatea regională, la întâlnirea cu noul ambasador, Vlad Kulminski.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 08 Septembrie 2025

48:05

Alt Text!
La Măruță
8 Septembrie 2025

01:31:44

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
08 Septembrie 2025

01:45:27

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28