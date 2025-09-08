Unele școli au deschis festiv, altele au rămas cu porțile închise. Elevii, prinși la mijloc în „războiul” profesorilor

Pentru o bună parte din cele 3 milioane de preșcolari și elevi noul an școlar a început în forță.

Unii directori au decis împreună cu membrii de sindicat să organizeze, de dragul copiilor, aceleași momente ca pentru promoțiile mai vechi.

Cu excepția discursurilor ținute de musafiri din lumea politică.

Cu băiețelul în brațe și fetița de mână, președintele țării a fost printre puținii politicieni care și-au făcut apariția la deschiderea anului școlar.

Ministerul Educației nu are o statistică oficială privind școlile care au decis, în consiliul de administrație, să nu primească elevi în prima zi. Mai ales că mulți directori i-au anunțat inițial pe părinți că școala rămâne închisă pe 8 septembrie, dar s-au răzgândit ulterior. Școlile care au decis din start să țină deschiderea anului au renunțat doar la discursurile sforăitoare.



”Mișcarea noastră sindicală a luat hotărârea, cel puțin la nivel de școală, că nu vom boicota începutul anului școlar din respect pentru copii și pentru părinți”.

Adriana Stere, corespondent ȘtirileProTV: ”Să privim această zi prin ochii bobocilor de la pregătitoare, pentru că ei sunt materia primă cu care lucrează de acum școala românească. Unii au fost primiți în curte, au trecut pe sub podul de flori creat de colegii mai mari și au ajuns în clase. Alții au mers direct în sălile de clasă. Nu știm ce-a fost în spatele ușilor închise- probabil, mici bucurii care să-i mobilizeze pentru acest început. Totuși, sunt copii de aceeași vârstă care văd la televizor ”spectacolul” primei zile de școală”.

Așadar au fost mai puțini profesori în școli, mai puține flori vândute și mai puțini copii în bănci.

Nu se știe însă ce se va întâmpla cu elevii anunțați să rămână acasă. Legal, în lipsa unui conflict de muncă declarat de sindicate, profesorii nu pot lipsi nemotivat.

Sindicatele au anunțat că de marți profesorii implicați în protestul de stradă din capitală vor merge în școli, dar nu vor preda lecțiile. Ceea ce înseamnă că toți copiii sunt așteptați în bănci, însă numai unii- cei ai căror dascăli au început de azi activitățile cu elevii- vor fi cu adevărat ”la ore”.

De fapt, fiecare zi care trece altfel decât în mod obișnuit complică lucrurile. Cadrele didactice care au distribuit deja manualele vor începe lecțiile conform programei. Restul- așa cum au spus încă de săptămâna trecută- nu se vor ocupa nici de împărțirea cărților.

Într-o intervenție pentru Știrile Pro Tv, ministrul David le-a transmis protestatarilor că în zilele următoare îi așteaptă la discuții nu doar pe sindicaliști, ci și pe ceilalți actori importanți din educație, dar că nu ar fi vorba despre negocieri deja introduse în sistem, ci despre planuri pentru viitor.

Așadar, Daniel David insistă pe ideea de echilibru social.

Mai ales că România trebuie să treacă în curând prin încă două hopuri mari. Ministrul se referă la evaluarea agenției internaționale Moody”s din septembrie și la evaluarea Comisiei Europene din luna octombrie.

