Primii pelerini la Sfânta Parascheva: „Mie mi s-a întâmplat o minune acum 7 ani”

La Iași au început pregătirile pentru Sărbătoarea Sfintei Parascheva.

În zilele următoare sunt așteptați peste 200 de mii de pelerini din toată țara.

Primii credincioși s-au așezat deja la rând, în Curtea Catedralei Mitropolitane, să se închine la moaștele Sfintei, considerată ocrotitoarea Moldovei. Aproape toate hotelurile din oraș sunt ocupate.

Împodobirea baldachinului durează în medie 10, chiar 12 ore. În acest moment, aproape 20 de persoane lucrează la decorarea lui. Oamenii sunt însă abia la jumătate și mai au de muncă până la miezul nopții.

Această familie vine de 16 ani, din București ca să împodobească baldachinul Sfintei Parascheva. Oamenii suportă toate cheltuielile: florile, transportul și montarea lor.

Maria Bulat, pelerin: „Avem aranjament care conține crin, crizantemă de două feluri, delfinium albastru, două tipuri de eucalipt, trandafiri. Am vrut multă lumină."

Florentina Buștei, pelerin: „Pentru familia noastră este cea mai mare sărbătoare, pentru că o facem din suflet și cu tot dragul, ca mulțumire."

La Iași au început să vină deja pelerini din toată țara, mulți cu povești impresionante. O femeie din București are 50 de ani și ne povestește că a trecut printr-o experiență care i-a schimbat viața, atunci când a fost grav bolnavă.



Domnica Ivan, pelerin: „Mie mi s-a întâmplat o minune acum 7 ani. Nu am putut să mă mai mișc. Am fost la 4 neurochirurgi, am făcut tratament și spunea că dacă nu mă operez, paralizez. Prin rugăciune și credință sunt în picioare și nu sunt operată. Mai mare minune nu există.”

În anii trecuți, peste 200 de mii de pelerini s-au închinat la raclă cu sfintele moaște,iar coada s-a întins pe câțiva kilometri.

Anul acesta, autoritățile vor monta 6 panouri mari în oraș, pe care pelerinii vor putea urmări ce se întâmplă în biserică, dar și în fața ei, unde sunt depuse moaștele. Cei care ajung la raclă nu trebuie să zăbovească acolo prea mult.



Dosoftei Scheiul, preot Mitropolia Moldovei și Bucovinei: „În afară de hăinuțe nu putem atinge altceva de Sfintele Moaște. Nu venim cu lucruri casnice sau cu aparatură, nici chiar cu telefonul să facem poze în acel moment."

Toate hotelurile și pensiunile sunt deja ocupate de pelerini.

Ioana Cobiliță, director de evenimente: „Rezervările au fost făcute cu luni înainte. Deja pelerinii sunt în Iași, au un sejur extins și majoritatea pleacă în cursul zilei de luni."

Trenurile care vin spre Iași sau pleacă de aici au fost suplimentate, până pe 17 octombrie.

