Vineri, oamenii s-au înghesuit să admire aranjamentele făcute din peste 100 de mii de flori naturale, așezate la tot pasul.

Seara, privirile tuturor au fost ațintite către un spectacol cu proiecții, pe lac.

Cel mai așteptat moment al serii a fost jocul de lumină de deasupra apei, care a adunat sute de spectatori la mal. În timpul zilei, vizitatorii au străbătut aleile, pentru a descoperi fiecare colțișor împodobit și parfumat.

Corespondent ȘtirileProTV: Trecem de porțile festivalului și intrăm direct într-un univers al florilor. De la trandafiri până la cactuși, mii de alte plante colorează fiecare colț al parcului. Iar pentru decorurile acestei ediții au fost folosite peste 100.000 de flori naturale.

Evident, nu au lipsit ședințele foto.

Patrik a fost atât de încântat, încât nu a plecat acasă cu mâna goală - la fel ca mulți alți vizitatori.

Patrik: „Orhidee și trandafiri. Am pe balcon flori și le păstrez pentru mine, îmi place foarte mult, am grijă de ele, am și 3 bonsai acasă și mă descurc foarte bine.”

Prețurile pornesc de la 10 lei pentru ghivecele mici și cresc, în funcție de dorințe și nevoi.

Festivalul Florilor continuă și astăzi. Pe seară va avea loc un nou spectacol cu proiecții pe apă. Iar pe scena amplasată lângă lac, va urca Theo Rose.