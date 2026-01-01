Pe cine a desemnat Radio România drept Omul Anului 2025, ”pentru stilul său inedit și curajos”

01-01-2026
Donald Trump a fost desemnat de către postul public Radio România drept Omul Anului 2025, ”pentru stilul său inedit și curajos”, după cum este prezentat în comunicatul instituției.

 

Cristian Anton

Radio România Internaţional, postul pentru străinătate al Radio România, a continuat tradiţionala anchetă de opinie printre ascultători şi utilizatorii de Internet şi reţele sociale pentru a decide care dintre personalităţile din diferite domenii şi-a pus amprenta cel mai mult în 2025, în sens pozitiv, asupra lumii.

"Omul Anului 2025 la RRI" a fost desemnat preşedintele SUA, Donald Trump, potrivit unui comunicat al instituției.

Fan Hongjie, din China, a optat pentru Trump "pentru stilul său inedit şi curajos, în domeniul controlului migraţiei şi al reformelor interne. De asemenea, pentru iniţiativele de pace internaţionale".

Iar Stefano Citterio, din Italia, argumenta: "Pentru mine, personalitatea anului 2025 a fost, fără îndoială, la bine şi la rău, Donald Trump. Mai întâi a impus creşterea tarifelor vamale pentru mai multe ţări, pentru ca apoi să le reducă; apoi este promotorul mai multor iniţiative de pace, nu toate acceptabile sau acceptate. În ciuda unei atitudini nu tocmai simpatice la nivel european, este fără îndoială unul dintre puţinii care chiar se implică pentru a rezolva lucrurile. Aroganţa lui adesea nu dă rezultate, dar este greu să găseşti la nivel mondial politicieni care să nu fie aroganţi".

Preşedintele Donald Trump a fost urmat, la mică distanţă în preferinţele ascultătorilor şi utilizatorilor RRI, de laureata Premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado, din Venezuela.

Cine a mai fost nominalizat pentru Omul Anului 2025

Au mai fost nominalizaţi, între alţii, Secretarul General ONU Antonio Guterres, regretatul Papă Francisc, noul Suveran Pontif Leon al XIV-lea, noul preşedinte al României, Nicuşor Dan, preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, primul ministrul italian Giorgia Meloni, premierul japonez Sanae Takaichi, Raportorul special al ONU pentru teritoriile palestiniene, Francesca Albanese, sau fostul coordonator al ONU pentru probleme umanitare Martin Griffiths.

Au mai fost propuşi "Omul Anului 2025" omul de afaceri Elon Musk, Fei-Fei Li, profesor de informatică la Universitatea Stanford, cu expertiză în cercetare în inteligenţă artificială şi neuroştiinţe cognitive, dar şi, la comun, "oamenii din spatele tehnologiei AI", jurnaliştii din întreaga lume care se opun războiului şi transmit informaţii corecte publicului, respectiv acele popoare care continuă să sufere din cauza unor războaie absurde, a extremismului sau din motive religioase.

Trump și Zelenski speră la pace, Putin „inventează” atacuri cu drone asupra casei sale. Rusia spune că vrea binele Ucrainei

SUA au acordat o licenţă temporară companiei petroliere sârbe NIS, controlată de companii ruseşti şi vizată de sancţiuni americane, ceea ce îi va permite să-şi reia producţia până în 23 ianuarie, a anunţat miercuri ministrul sârb al Energiei.

