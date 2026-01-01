România va celebra „Anul Nadia Comăneci”, în 2026. Se implinesc 50 de ani de la primul 10 din gimnastică

Stiri Mondene
01-01-2026 | 12:52
nadia comaneci

Nadia Comăneci a transmis un mesaj, la cumpăna dintre ani, în care spune că în 2026 vom sărbători momentul istoric de la primul 10 din istoria gimnasticii, obţinut de marea sportivă în 1976, la Jocurile Olimpice de la Montreal.

autor
Sabrina Saghin

„Mulţumim, 2025, pentru lecţii şi amintiri. Te aşteptăm 2026, cu speranţă şi încredere. Anul care vine vom sărbători împreună 50 de ani de la primul 10 din gimnastică, Un moment istoric, ce ne aminteşte de puterea visului, a muncii şi a curajului. Vă doresc tuturor sănătate şi bucurii. La mulţi ani, 2026. Să ne vedem cu bine”, a spus Nadia, într-un mesaj postat în social media.

În 2026, în România va avea loc celebrarea „Anului Nadia Comăneci” şi va fi organizată o gală dedicată inegalabilei gimnaste, programată în data de 29 mai.

Sursa: News.ro

Etichete: gimnastică, nadia comăneci,

Dată publicare: 01-01-2026 12:52

