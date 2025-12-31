Coletele din afara UE cu valoare mai mică de 150 de euro vor fi taxate de la 1 ianuarie 2026 cu 25 lei. Cine achită taxa

Stiri Sociale
31-12-2025 | 14:31
colete
Shutterstock

Fiecare colet cu bunuri având valoare comercială declarată sub 150 euro, provenit din afara Uniunii Europene şi care intră pe teritoriul României, va fi taxat cu 25 de lei de la 1 ianuarie 2026.

autor
Cristian Anton

Taxa se aplică coletelor care conţin bunuri livrate în cadrul vânzărilor la distanţă pentru produse importate din state sau teritorii din afara Uniunii Europene.

Responsabilitatea achitării taxei revine furnizorului bunurilor, expeditorului sau platformei digitale care facilitează vânzarea la distanţă, în funcţie de situaţia concretă.

Colectarea, declararea şi virarea taxei sunt în sarcina furnizorilor de servicii poştale.

Procedura de declarare a taxei va fi stabilită de ANAF

Sumele colectate trebuie virate la bugetul de stat până la data de 25 a lunii următoare celei în care coletul a fost predat destinatarului.

Citește și
colete
Coșmarul comenzilor online: sute de milioane de colete livrate anual, dar mii nu ajung niciodată la destinatari

Procedura de declarare a taxei va fi stabilită prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), emis în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 239/2025, publicată în Monitorul oficial la data de 15 decembrie. 

Coșmarul comenzilor online: sute de milioane de colete livrate anual, dar mii nu ajung niciodată la destinatari

Sursa: Agerpres

Etichete:

Dată publicare: 31-12-2025 14:31

Articol recomandat de sport.ro
De la opulență la discreție: cum au sărbătorit Crăciunul surorile Williams și Ana Ivanovic
De la opulență la discreție: cum au sărbătorit Crăciunul surorile Williams și Ana Ivanovic
Citește și...
Cum să te protejezi de fraude online de sărbători. Mesaje false despre livrarea de colete și taxe de depozitare
Stiri actuale
Cum să te protejezi de fraude online de sărbători. Mesaje false despre livrarea de colete și taxe de depozitare

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că perioada aglomerată a sărbătorilor este un prilej exploatat de atacatori, care profită şi încearcă să obţină date sensibile de la persoanele care nu sunt atente.

Coșmarul comenzilor online: sute de milioane de colete livrate anual, dar mii nu ajung niciodată la destinatari
Stiri actuale
Coșmarul comenzilor online: sute de milioane de colete livrate anual, dar mii nu ajung niciodată la destinatari

335 de milioane de colete sunt livrate în fiecare an, ca urmare a comenzilor făcute de români, dar unele întârzie sau nu ajung niciodată la destinație.

Cadourile de Crăciun ar putea ajunge cu întârziere. Depozitele sunt pline după comenzile de Black Friday
Stiri Diverse
Cadourile de Crăciun ar putea ajunge cu întârziere. Depozitele sunt pline după comenzile de Black Friday

Experții ne recomandă să cumpărăm din timp cadourile de Crăciun, dacă vrem să ajungă la timp. După Black Friday depozitele sunt pline, astfel că unele colete, ajung cu întârziere.

Câte vehicule de marfă sunt în București. Primăria vrea să le interzică în anumite intervale orare
Stiri actuale
Câte vehicule de marfă sunt în București. Primăria vrea să le interzică în anumite intervale orare

Mașinile de curierat din Capitală nu vor mai putea să livreze colete în anumite intervale orare, arată un proiect aflat în dezbatere publică. Și vehiculele de marfă și cele de salubritate vor respecta acele reguli.

UE vrea o taxă de 2 euro pentru coletele comandate online, care intră în Uniunea Europeană: ”Temu să plătească partea lor”
Stiri Economice
UE vrea o taxă de 2 euro pentru coletele comandate online, care intră în Uniunea Europeană: ”Temu să plătească partea lor”

Comisia Europeană urmează să propună o taxă de 2 euro pentru coletele comandate online și care intră în Uniunea Europeană, ca parte a reformelor sistemului său vamal, pentru a gestiona miliardele de colete primite.

Recomandări
De ce ajustarea fiscală nu mai poate fi amânată. Economist: „Traiul pe datorie nu poate continua la nesfârșit”
Stiri Economice
De ce ajustarea fiscală nu mai poate fi amânată. Economist: „Traiul pe datorie nu poate continua la nesfârșit”

Valentin Tătaru, economist-șef al ING România avertizează că România se confruntă cu o problemă veche, amplificată în ultimii ani: un dezechilibru structural între cheltuielile statului și veniturile încasate.

Maia Sandu, desemnată „Liderul Mondial al Anului”: The Telegraph: ”Liderul pe care Putin nu a reușit să-l învingă”
Stiri externe
Maia Sandu, desemnată „Liderul Mondial al Anului”: The Telegraph: ”Liderul pe care Putin nu a reușit să-l învingă”

Preşedinta Republicii Moldova a fost desemnată "Liderul Mondial al Anului" de publicaţia britanică The Telegraph, pentru rolul său decisiv în apărarea democraţiei şi pentru contracararea presiunilor şi ingerinţelor Federaţiei Ruse, informează Moldpres.

Nu e nicio glumă. Trei motive pentru care transportul feroviar din România este mai bun decât cel din Marea Britanie
Stiri Sociale
Nu e nicio glumă. Trei motive pentru care transportul feroviar din România este mai bun decât cel din Marea Britanie

Transportul feroviar din România este mai bun decât cel din Marea Britanie, oricât de surprinzător ar suna asta. Și există trei argumente în favoarea acestei aserțiuni: programul de funcționare non-stop, servicii predictibile și prețuri mult mai mici.

 

Top citite
1 colindatori colinde plugusorul
Shutterstock
Stiri Diverse
Plugușorul - versuri și semnificație. Când se merge cu Plugușorul
2 Semnificația vâscului de Revelion. De ce se sărută cuplurile sub vâsc și cum a început această tradiție
Shutterstock
Stiri Diverse
Semnificația vâscului de Revelion. De ce se sărută cuplurile sub vâsc și cum a început această tradiție
3 masa de revelion peste
Shutterstock
Stiri Diverse
Ce se mănâncă de Revelion - superstiții culinare. La ce oră se mănâncă strugurii de Revelion
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 31 Decembrie 2025

03:29:55

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28