Eclipsa va începe oficial la ora 11:46 (ora României), atingând faza sa „inelară” între 13:42 și 14:41. Totuși, nu va fi vizibilă din țara noastră.

În schimb, va avea loc într-un loc în care doar câteva persoane vor avea ocazia să o observe: Antarctica, scrie The Sun.

Ce este o eclipsă „Inel de Foc”

Un „Inel de Foc” este porecla pentru ceea ce se numește oficial eclipsă inelară. Eclipsele apar atunci când Luna trece între Soare și Pământ, blocând vederea noastră către stea.

Aceasta aruncă umbra Lunii asupra Pământului, creând un spectacol spectaculos pentru pasionații de astronomie. Uneori, Luna trece doar peste o parte a Soarelui, creând o eclipsă parțială.

Alteori, Luna se aliniază perfect cu Soarele și este suficient de aproape de Pământ pentru a-l acoperi complet – aceasta este eclipsa totală. Dar orbita Lunii nu este perfect circulară, ci eliptică.

Aceasta înseamnă că Luna este uneori mai aproape de Pământ, alteori mai departe.

Când Luna este mai departe, pare mai mică pe cer și nu poate acoperi complet Soarele. Astfel, blochează centrul Soarelui, lăsând un „inel de foc” în jurul marginilor lunii, de unde și denumirea de eclipsă inelară.

Următoarele eclipse importante

Dacă vrei să vezi o eclipsă totală, urmează trei în următorii ani: