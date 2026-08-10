Vicepremierul Gheorghiu îi trimite pe politicienii corupți la ”lada de gunoi a istoriei”. ”Va veni ziua în care veți plăti”

”Pe 10 august 2018, oamenii au ieşit în Piaţa Victoriei să protesteze împotriva sistemului corupt patronat de Liviu Dragnea, preşedintele de atunci al PSD-ului, şi a guvernului Dăncilă pe care acesta îl păpuşea. Pentru a înăbuşi protestele, oamenii paşnici au fost gazaţi de Jandarmeria Română. După 8 ani, nimeni nu a fost găsit vinovat definitiv pentru gazarea a 30.000 de oameni, în acea noapte fatidică de 10 august. Cum nimeni n-a fost găsit vinovat pentru victimele Mineriadelor . Cum nimeni n-a fost găsit vinovat pentru morţii de la Revoluţie ”, a scris, luni seară, pe Facebook, vicepremierul Oana Gheorghiu, care recent a devenit vicepreşedinte PNL, potrivit News.ro.

Aceasta le transmite un mesaj ”politicienilor care încearcă în aceste zile să îşi mascheze propria corupţie, palatele ridicate, zborurile private şi cutiile de pantofi pline cu bani”:

”Nu am uitat.

Nu vom uita.

Va veni ziua în care veţi plăti.

Chiar dacă justiţia nu va reuşi, oamenii vă vor trimite exact acolo unde vă este locul:

În lada de gunoi a istoriei”.

Șefii Jandarmeriei care au ordonat violențele, achitați

Magistraţii Tribunalului Militar Bucureşti i-au achitat, în 15 iunie, pe foştii şefi ai Jandarmeriei Române, judecaţi pentru abuz în serviciu în cazul intervenţiei în forţă a jandarmilor, inclusiv cu gaze lacrimogene şi grenade de mână cu efect acustic, la protestele paşnice din Piaţa Victoriei, în 2018.

La termenul din 11 iunie, magistraţii au amânat pronunţarea având ”nevoie de timp pentru deliberare”.