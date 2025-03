Cum s-a văzut eclipsa parțială de Soare în toată lumea. Ar fi trebuit să fie vizibilă și în România dacă cerul nu era înnorat

Eclipsa de Soare trebuia să fie vizibilă și la noi, în partea de vest și nord-vest a țării, dacă cerul nu era înnorat. Următoarea eclipsă parțială de Soare va fi în septembrie.

Eclipsa parțială de Soare: un moment marcat de miliarde de oameni

Discul lunii l-a acoperit parțial pe cel al Soarelui și milioane de oameni din întreaga lume au vrut să marcheze momentul.

Din păcate, în țara noastră, în puținele zone unde eclipsa ar fi putut fi văzută – în vestul și nord-vestul României – cerul a fost acoperit de nori.

eclipsa parțială de Soare eclipsa parțială de Soare eclipsa parțială de Soare eclipsa parțială de Soare eclipsa parțială de Soare eclipsa parțială de Soare eclipsa parțială de Soare eclipsa parțială de Soare eclipsa parțială de Soare eclipsa parțială de Soare eclipsa parțială de Soare eclipsa parțială de Soare eclipsa parțială de Soare eclipsa parțială de Soare eclipsa parțială de Soare eclipsa parțială de Soare eclipsa parțială de Soare eclipsa parțială de Soare eclipsa parțială de Soare eclipsa parțială de Soare eclipsa parțială de Soare eclipsa parțială de Soare eclipsa parțială de Soare eclipsa parțială de Soare eclipsa parțială de Soare eclipsa parțială de Soare eclipsa parțială de Soare eclipsa parțială de Soare eclipsa parțială de Soare eclipsa parțială de Soare eclipsa parțială de Soare eclipsa parțială de Soare eclipsa parțială de Soare eclipsa parțială de Soare eclipsa parțială de Soare eclipsa parțială de Soare eclipsa parțială de Soare eclipsa parțială de Soare eclipsa parțială de Soare eclipsa parțială de Soare

Și dacă cerul ar fi fost complet senin, din cauza suprafeței foarte mici de acoperire a discului solar, de doar 1%, eclipsa ar fi fost greu de văzut cu ochiul liber. Eclipsa parțială de Soare ar fi trebuit să fie vizibilă începând cu ora 13 pentru aproximativ o oră, iar la ora 13 și 23 de minute era maximul ei. În România vom mai putea observa acest fenomen pe 21 septembrie.

Cum se produce o eclipsă parțială de Soare

În timpul unei eclipse parțiale de Soare, Luna trece între Soare și Pământ.

Nicoleta Pazmany, membru fondator Astroclubul Meridian Zero – Oradea: "Din păcate n-avem ce să observăm, pentru că, spre deosebire de eclipsa din 2015, la care am avut acoperire de peste 30 la sută, astăzi nu... e foarte greu de observat. Datorită rotației Lunii în jurul Pământului, aceasta, la un moment dat, trece între Pământ și Soare și obturează lumina Soarelui. Eclipse parțiale sunt, în fiecare an avem cel puțin două eclipse, dar nu toate sunt vizibile. În secolul XXI, în România sunt vizibile 40 de eclipse."

Următoarea eclipsă totală de Soare, vizibilă de pe teritoriul României și din București, va fi pe 3 septembrie 2081.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: