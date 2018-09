Politehnica a dat startul anului academic. Cuvântul inventat folosit de Ministrul Educaţiei

La 200 de ani de când şi-a deschis porţile, Universitatea Politehnică din Capitală a dat startul anului academic, cu o săptămână înaintea celor mai multe facultăţi din ţară.

Viitorii ingineri vor avea însă provocări mult mai mari decât să obţină o diplomă. De pildă, să compenseze faptul că materia predată la cursuri nu ţine încă pasul cu ce se caută pe piaţă.

Cei mai mari angajatori din domeniu spun că programa ar trebui complet modernizată, iar tinerii convinşi să-şi caute un loc de muncă, înainte de absolvire.

8000 de companii româneşti vor alege din aceşti viitori ingineri. Ministrul Educaţiei expune principalul atu al studiilor la Politehnică. Dar foloseşte un cuvânt inventat.

Valentin Popa, Ministrul Educaţiei: "Gradul foarte bun de angajabilitate a absolvenţilor, peste 85% dintre aceştia lucrând într-un mediu ingineresc şi peste 60% chiar în domeniul ingineresc absolvit."

Comunitatea academică a Universităţii Politehnice Bucureşti are dimensiunile unui oraş. Peste 30.000 de cursanţi, dintre care 6000 încep studiile în acest an. Prin comparaţie, Universitatea Oxford din Marea Britanie şcolarizează anual 24.000 de studenţi, Harvard din Statele Unite - 20.000. Aşadar, cantitativ stăm excelent, calitatea e o altă discuţie. Doar două facultăţi din cele 15 au intrat, în acest an, în clasamentul Shanghai al Universităţilor lumii, undeva între locurile 150 şi 250.

Este vorba depre Automatică şi Inginerie Chimică, prea puţin pentru cifrele de şcolarizare. O explicaţie ar fi lipsa de investiţii active în cercetare, care frânează inovaţia şi ne ţine jos în topuri. Apoi, inerţia în a conecta în timp real materia cu nevoile pieţei.

Cătălin Coșoi, reprezentantul unei companii IT: ”Există o nouă generaţie de profesori mai noi, mai tinerei. Programele au fost aduse cât de cât la zi, faţă de cum era înainte. Limbajele de programare studiate erau vechi, gen Pascal sau poate chiar C. Mai e de lucrat la aplicabilitate, studenţii să înţeleagă ok, dar la ce se poate aplica. Industria s-a dus către facultăţi şi a încercat să atragă studenţii de la o vârstă chiar mai fragedă. Le arătăm tehnologiile la care au acces, ce carieră îşi pot dezvolta, chiar dacă ei în momentul acela nu îşi caută un job. ”

În fine, există o blazare a studenţilor.

Student: ”Am intrat la ingineria sistemelor. Abia aştept să fiu învăţat cu profesionalism, să mă distrez. ”

Firmele IT sunt printre puţinele care oferă stagii de internship plătite şi multe au sediile în apropierea campusurilor.

