Peste 7.000 de oameni și-au cumpărat vechime în muncă. Ce trebuie să facă românii care vor să procedeze la fel

Mii de români și-au plătit de la începutul anului perioade de vechime în muncă.

Mulți au muncit la negru, în străinătate, iar acum au împlinit vârsta de pensionare. Peste 7.000 de oameni și-au cumpărat vechime în muncă, iar în bugetul statului s-au strâns peste 76 de milioane de lei. Cei care vor să procedeze la fel mai au timp până la sfârșitul verii din 2023.

La Casa de Pensii a Muncipiului București, în fiecare zi, cel puțin șase persoane vin să cumpere retroactiv vechime în muncă. Potrivit legislației, cei interesați pot plăti contribuții la pensie pentru o perioadă cuprinsa între o luna și șase ani.

Bărbat: ”Am avut niste probleme în țara mea și nu am avut ani mulți de muncă și am mai lucrat la o firmă un an, au mai fost și neserioși și am zis să am până în 15, să beneficiez și de o pensie.”

Alina Frățică, șef Serviciu și Contribuții Sociale: ”Oamenii sunt deschiși către tipul acesta de solicitare retroactivă, pentru că sunt goluri, sunt destule persoane care ajung la pensie limită de vârstă și nu îndeplinesc stagiul complet și au 12, 13 ani și le convine să plătească 1, 2 pentru a avea stagiul minim.”

Potrivit datelor Casei Naționale de Pensii, în prima parte a acestui an peste 4.500 de români și-au cumpărat vechime în muncă. Cei mai mulți plătesc contribuțiile aferente unui venit brut de 2.300 de lei, adică salariul minim pe economie, însă autoritățile nu au impus un plafon, ceea ce înseamnă 6.900 lei pe an, sumă care se poate plăti și în rate și nu sunt puțini cei care au achitat suma integrală pe șase ani.

Pentru a cumpăra vechime în muncă trebuie să depuneți o cerere la Casa de Pensii, alături de o copie după cartea de identitate și o declarație pe propria răspundere. În declarație menționați că nu ați încasat pensie și nici indemnizație de șomaj în perioada pentru care vreți să cumpărați vechime. Dacă ați lucrat, de exemplu, doar nouă ani cu forme legale de muncă și doriți să vă asigurați stagiul minim de cotizare, atunci aveți de plătit contribuțiile la pensie pentru plafonul maxim stabilit de autorități, adică șase ani. Cele mai multe solicitări sunt pentru începutul anilor 2000, când românii își făceau curaj și plecau la munca în străinătate.

Bogdan Hossu , președinte Cartel ALFA: ”În perioada 2002, 2003, dar și în periaoda 2018, 2019, sunt marile plecări la muncile agricole, 2002 - 2003 a fost specific pentru Spania și Portugalia, 2018-2019 la lucrările agricole specifice pentru Germania, Franța, în general zone mai apropiate.”

Mare parte din cei care își plătesc anii lipsă sunt români care lucrează în străinătate sau stabiliți de ani în țări, atât din Uniunea Europeană, cât și de peste Ocean – Australia, Canada sau Statele Unite. Cum acești români nu mai au cărți de identitate autoritățile române au decis să accepte inclusiv pașaportul sau certificatul de naștere.