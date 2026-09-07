Copii se vor revedea cu profesorii și colegii de marți, când vor reveni și ei în bănci.

"-Cum este prima zi școală, aici, pe plajă?

-Școala este la școală, eu sunt la mare.

-Unde e mai bine?

-La mare, nu se compară cu liceul".

O familie numeroasă din Harghita e pentru prima oară în vacanță la mare anul acesta.

"E frumos la sfârșit de sezon, ne bucurăm de soare, de plajă, de mare. Prima zi de școală e pe plajă, nu e la școală. Ne-au înțeles și profesorii. Mâine e gata, mergem la școală și la serviciu, din păcate".

Altă familie din Brașov se afla pentru a doua oară la mare anul acesta, dar tot se desprinde cu greu. Părinții i-au anunțat pe profesori că elevii mai întârzie.

"Am avut o nuntă în Mamaia și au chiulit și ei vreo 2 zile de la școală și cu ocazia asta, am stat și noi 5 zile la plajă. Pentru apă venim, e foarte fain, e caldă, e frumos, soare".

"Mă bucur că am putut veni a doua oară pe acest an la mare, dar aș fi vrut să îmi văd și colegii, să îmi cunosc noii profesori și dirigintele".

Până și hotelierii sunt surprinși

Cristina Crăciun, administrator plajă: "Vremea este foarte bună, se pare că treaba asta îi atrage. De asemenea, prețurile au scăzut, atât la autoservici, restaurante, cât și la cazări și, desi a început școală, încă mai este lume pe plajă".

Oana Olteanu, reprezentant hotel: "În acest moment, peste 100 de familii avem în hotel. Pentru această perioadă și noi suntem surprinși chiar".

Mihai Mazilu, director hotel: "În continuare vedem că există cerere. Mai ales din parte familiilor cu copii, care își doresc prelungirea sejururilor pe litoral, mai ales că ne ajută și vremea frumoasă".

Denisa Tanasă, agent de turism: "Foarte mulți, în continuare și-au prelungit vacanța, deși a început anul școlar deoarece și hotelierii vin către turiștii noștri cu oferte last minute sau de final de sezon. Vorbim de prețuri începând de la 39 de lei, de la 3 stele".

Cu toate acestea, gradul de ocupare a scăzut acum la aproximativ 20%, potrivit estimărilor reprezentanților din turism.