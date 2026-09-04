Delta Dunării a rămas și în 2026 în preferințele turiștilor români, rezervările din această vară menținându-se aproape la nivelul din 2025, însă sub cel din 2024, în timp ce turismul rural a încheiat vara cu o scădere ușoară, tendință remarcată și în privința vacanțelor de tip city-break în România, spre deosebire de turismul de incoming, care continuă evoluția pozitivă, potrivit informațiilor furnizate de Adrian Voican, vicepreședinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), potrivit News.ro.

„Litoralul rămâne principala destinație de vacanță de vară pentru turiștii români, iar sezonul 2026 evidențiază interesul pentru pachetele cu servicii incluse, ofertele avantajoase și posibilitățile variate de agrement. (...) Cele mai solicitate destinații de pe Riviera Românească au fost Mamaia și Mamaia Nord, Eforie Nord, Cap Aurora, Costinești și Saturn”, susține Adrian Voican, vicepreședinte ANAT și președinte BIBI Group4Travel. În cazul acestei companii, cele șase destinații au concentrat împreună peste 65% din totalul rezervărilor firmei pentru litoral.

Interesul pentru vacanțele în regim all-inclusive a continuat să crească în acest an, în sezonul estival 2026, Riviera Românească dispunând de 70 de hoteluri cu astfel de servicii, cu o capacitate totală de peste 15.000 de camere, cu peste 20% mai mare decât în sezonul precedent.

„Cererea pentru pachetele all-inclusive a crescut cu aproximativ 18% față de sezonul trecut. Evoluția reflectă interesul pentru vacanțe cu servicii integrate, care permit o estimare mai bună a costului total al sejurului. Raportul dintre preț și serviciile oferite rămâne un criteriu important în alegerea acestor pachete”, se arată într-un comunicat de presă transmis de BIBI Touroperator.

O altă caracteristică a sezonului 2026 a fost accentuarea rezervărilor last-minute, cu reduceri importante. Astfel, turiștii au urmărit ofertele disponibile în apropierea datei de plecare, iar reducerile aplicate de hotelieri au contribuit la susținerea cererii în timpul săptămânii și în perioadele în care gradul de ocupare a fost sub așteptări.

La sfârșitul lunii august, județul Constanța dispunea de aproximativ 5.600 de unități clasificate, cu 161.191 de locuri de cazare, numărul locurilor fiind mai mare cu aproximativ 3,1% față de începutul sezonului estival, potrivit datelor Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT).

Județul concentrează astfel aproape 26% din capacitatea de cazare clasificată la nivel național, care totalizează 621.125 de locuri, distribuite în aproximativ 31.646 de unități, se menționează în document.

Litoralul românesc dispune, în sezonul estival 2026, de cinci plaje certificate „Blue Flag”: două în Mamaia Nord, două în Eforie și una în Olimp, iar pentru anul 2027 este prevăzută o a șasea plajă, situată în Eforie Sud.

„După un început de vară mai dificil, revenirea din iulie este un semnal încurajator, iar estimările pentru august indică menținerea acestei tendințe. Românii își doresc să călătorească, dar aleg mai atent perioada, durata sejurului și serviciile incluse. Această revenire trebuie susținută, mai ales într-un context în care bugetele familiilor rămân sub presiune, iar operatorii se confruntă cu costuri ridicate pentru energie, alimente și personal. Voucherele de vacanță au un rol important: îi ajută pe români să își permită câteva zile de odihnă și susțin activitatea hotelurilor, restaurantelor și furnizorilor locali. Avem nevoie de un sistem de vouchere predictibil, de măsuri care să încurajeze vacanțele în România! Avem nevoie de promovare care să atragă și mai mulți turiști străini”, a declarat Adrian Voican.

Delta Dunării, scădere față de 2024

Delta Dunării a rămas și în 2026 în preferințele turiștilor români, rezervările din această vară fiind la un nivel apropiat de cel înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut, dar sub nivelul din 2024.

Stabilitatea cererii reprezintă un semnal pozitiv pentru o destinație cu un profil turistic aparte, dependentă de transportul naval, cu costuri operaționale ridicate și un sezon relativ scurt. Contextul economic dificil și incertitudinile geopolitice din regiune au influențat rezervările, însă ecoturismul, gastronomia locală și experiențele oferite de comunitățile din Deltă au continuat să atragă turiști, precizează oficialii BIBI Touroperator.

„După creșterea de 12% înregistrată în 2024 și scăderea de 10% din 2025, segmentul deltaic analizat de BIBI Touroperator nu a revenit, în vara anului 2026, la nivelul atins în urmă cu doi ani. Evoluția nu a fost uniformă, numeroase unități de cazare raportând, în anumite perioade ale sezonului, grade de ocupare de peste 85%. Durata medie a sejurului a fost de 3,2 nopți, iar tariful mediu a ajuns la 869 de lei de persoană pe sejur, în creștere cu puțin peste 10% față de sezonul trecut”, se arată în comunicat.

Cele mai solicitate destinații din Deltă au fost Sulina, Crișan și Mahmudia, cu o pondere de peste 65% din totalul rezervărilor BIBI Touroperator pentru această zonă.

În același timp, turismul rural a încheiat vara cu o scădere ușoară, deși gastronomia locală, tradițiile și ospitalitatea gazdelor au continuat să atragă turiști. Cele mai solicitate destinații au fost Bucovina, Maramureș și Cazanele Dunării. Tariful mediu a coborât cu 3,9%, de la 830 la 798 de lei de persoană pe sejur, iar durata medie a sejurului a fost de trei nopți, susțin reprezentanții touroperatorului.

De asemenea, rezervările pentru vacanțele de tip city-break în România au scăzut și ele față de sezonul 2025, pe fondul presiunii asupra bugetelor, al caniculei și al concurenței ofertelor externe. Cele mai căutate destinații interne au fost Cluj-Napoca, Oradea, Brașov, Sibiu, București și Sighișoara, cu un tarif mediu de 730 de lei de persoană pe sejur și o durată medie de trei nopți.

În schimb, turismul de incoming și-a continuat evoluția pozitivă, după cum arată și datele INS. Astfel, în primul semestru din 2026, au fost înregistrate aproximativ 1,19 milioane de sosiri ale turiștilor străini, cu 7,3% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut, și 2,48 milioane de înnoptări, în creștere cu 6,2%, se menționează în comunicat.