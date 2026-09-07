Costă câteva sute de lei fiecare încercare, însă participanții primesc, pe lângă instrucțiuni, și echipamente de protecție.

De la câțiva metri deasupra apei până la câteva mii, litoralul poate fi privit în diferite unghiuri.

În acest caz, turiștii se ridică ușor de pe barcă, iar o parașută îi urcă în văzduh.

Reporter: E prima dată când faceți parasailing?

Marius, turist din Sibiu: „Da, am zis că decât să mă duc în altă țară, am preferat la noi și mi s-a părut mai sigur. E interesant, e o senzație de stomac la început, te vezi așa sus de tot.”

45 de minute de parasailing costă 450 de lei.

Cei care vor și mai multă adrenalină se pot arunca din avion, în tandem, de la patru mii de metri altitudine. O astfel de experiență costă 1.390 de lei. Pentru un cuplu, zborul a venit cu o surpriză.

„-Vrei să fii soția mea?

-Da, da, da, de o mie de ori da!”

Alina Sime, instructor parașutism: „Este o libertate absolută pe care o poți experimenta doar având curajul să faci un pas în afara avionului cu parașuta.”

Special pentru turiștii care vor să plutească deasupra apei există hidrofoil. Această placă este ridicată de un zmeu.

Tânăr: „Mi se pare cel mai versatil și mai mișto sport pe care l-am făcut vreodată. Tot echipamentul plutește.”

În schimb, placa de surf e pentru cei cu puțină îndemânare. „Ține numai de valuri, îți trebuie foarte multă condiție fizică” - explică un tânăr.

Skijetul și saltelele gonflabile pot transforma marea în parc de distracții. Există variante și pentru adulți, dar și pentru copii. 15 minute costă 100 de lei, iar 10 minute cu un skijet, 500.

Cu un echipament bun și un costum de neopren, marea rămâne deschisă pentru sporturile extreme și toamna.