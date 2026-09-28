Ancheta a pornit de la operațiunea „Caravelle”, desfășurată începând din 2023 de militarii Grupului Gorizia, sub coordonarea Parchetului din Gorizia, pentru combaterea fenomenului de caporalato – exploatarea și intermedierea ilegală a forței de muncă, scrie presa italiană.

În cadrul investigației inițiale a fost descoperită o grupare infracțională care opera în zonele agricole dintre provinciile Gorizia și Udine. Rețeaua administra un număr mare de muncitori agricoli implicați în întreținerea viilor, despre care anchetatorii susțin că erau obligați să lucreze în condiții mizere.

Patru persoane considerate responsabile de grupare – trei cetățeni români și unul moldovean – au fost arestate în februarie 2023 și ulterior trimise în judecată pentru infracțiunea de caporalato. Procesul penal se află în prezent în faza dezbaterilor la Tribunalul din Gorizia.

Compania, înregistrată oficial în România

Societatea care furniza servicii în Italia era înregistrată formal în România, însă activitatea era gestionată din provincia Gorizia. Potrivit anchetatorilor, acest mecanism îi permitea companiei să furnizeze forță de muncă producătorilor viticoli locali și să emită facturi fără TVA, prezentându-se drept o întreprindere comunitară.

Pentru verificări, autoritățile italiene au colaborat cu instituțiile de control din România. Cooperarea internațională s-a dovedit esențială pentru identificarea sistemului fraudulos. Deși conturile bancare ale companiei erau deschise în România, fluxurile financiare se desfășurau în întregime în Italia.

În plus, cea mai mare parte dintre cei 107 muncitori, toți rezidenți în România, nu figurau în sistemul românesc de contribuții sociale și nu fuseseră transmise notificările obligatorii privind detașarea lor în străinătate. Anchetatorii au stabilit că și situația fiscală a muncitorilor era complet ilegală în Italia. Mai mult, aceștia erau plătiți cu sume foarte mici: în unele cazuri, remunerația nu ajungea nici măcar la 3 euro net pe oră, cu mult sub nivelul prevăzut de Contractul Colectiv Național din agricultură.

Verificările fiscale pentru perioada 2019-2023 au scos la iveală venituri impozabile nedeclarate de peste 1 milion de euro, TVA neachitată de peste 200.000 de euro și rețineri la sursă nevirate de aproximativ 80.000 de euro.