La amiază, s-au delectat cu preparate din pește gătite de zeci de bucătari care au participat la un festival gastronomic. Chiar dacă suntem în septembrie, la mare a rămas atmosfera de vacanță.

Turist: „E foarte frumos, decât să te duci la ștrand, mai degrabă vii aici. La Galați e cam scump la ștrand”.

Turist: „Am venit pentru că am vrut să mă bucur încă o dată înainte de încheierea verii, pentru că începe facultatea.”

Tănase Chindrea, manager plajă: „Nu ne așteptam, este vremea foarte bună, ține cu noi, sper că mai stăm o săptămână. Am lăsat din prețuri, un șezlong costă acum 30 de lei.”

La amiază, turiștii s-au mutat la un festival gastronomic. Vedeta a fost peștele gătit în diferite feluri.

Vasile Hotca, bucătar: „Avem ouă, avem picioici, avem pită, avem pește. Mai avem voie bună”.

Vasile Pîțu, bucătar: „Aici avem o știucă de Marea Neagră, gătită la smoker, formidabil, arată extraordinar. Stă undeva la o oră, două, până ajunge la 70 de grade, după care este servită. + Văd că ați pus mere, ceapă! Da, să dea gust, să dea aromă”.

Vremea rămâne plăcută și duminică pe litoral.