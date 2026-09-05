Horia Constantinescu a declarat, sâmbătă, că cei şase comisari din cadrul Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Constanţa au desfăşurat, în această săptămână, acţiuni de control la 53 de operatori economici din judeţul Constanţa, scrie News.ro.

Amenzi de aproape 400.000 de lei

Astfel, în urma acestor verificări, au fost aplicate amenzi în valoare de aproape 400.000 de lei, au fost oprite definitiv de la comercializare produse neconforme în valoare de totală de peste 27.800 de lei. De asemenea, a fost oprită temporar prestarea serviciilor în cazul a 12 operatori economici.

Horia Constantinescu a mai afirmat că în cazul SC Ami Holidays SRL – Hotel Neko, din staţiunea Saturn, unitate în care zeci de turişti au avut nevoie de îngrijiri medicale de urgenţă, iar verificările au evidenţiat deficienţe majore la nivelul blocului alimentar. Astfel, au fost dispuse oprirea temporară a prestării serviciilor, retragerea de la comercializare a produselor neconforme, precum şi restituirea contravalorii serviciilor către persoanele afectate.

„În urma acestui incident, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, Csaba Lajos Békési, a dispus extinderea acţiunilor de verificare la structurile de cazare şi de alimentaţie publică din zonă, cu accent pe operatorii economici în legătură cu care turiştii au semnalat, inclusiv prin recenzii negative, deficienţe privind calitatea serviciilor, condiţiile de cazare, igiena, alimentaţia publică sau siguranţa”, a explicat Horia Constantinescu.

El a precizat că măsura opririi temporare a prestării serviciilor a fost dispusă în situaţiile în care au fost constatate deficienţe grave privind condiţiile de cazare, alimentaţie publică, agrement, igienă şi siguranţă, precum şi în cazul desfăşurării activităţii fără autorizaţiile necesare.

Astfel, în staţiunea Saturn a fost dispusă măsura opririi temporare a prestării serviciilor pentru următorii operatori economici: SC Ami Holidays SRL – Hotel Neko, SC Hotel Cupidon SRL – Hotel Cupidon, SC Universal Mangalia SRL – Hotel Cleopatra şi Hotel Narcis şi SC Coral Holiday SRL – Hotel Mureş.

Neregulile găsite

Astfel, în cadrul structurilor de cazare au fost găsite mai multe nereguli, printre care: saltele deteriorate, pătate sau cu grad avansat de uzură, huse de protecţie subdimensionate, cearşafuri rupte şi pătate, perne cu pete şi acumulări ale materialului de umplutură, precum şi lipsa huselor de protecţie pentru perne; elemente din lemn aferente paturilor cu urme vizibile de mucegai, deteriorate şi învechite; glafuri interioare, pereţi, tocuri şi uşi deteriorate, cu exfolieri sau urme de rugină, precum şi mobilier învechit; instalaţii sanitare oxidate, baterii de duş cu pete de rugină şi lipsa covoraşelor antiderapante.

Alte probleme descoperite au fost: filtre şi site ale aparatelor de aer condiţionat neigienizate; plase de protecţie împotriva insectelor lipsă sau deteriorate; mochete pătate şi dotări din spaţiile comune aflate într-o stare necorespunzătoare de întreţinere; panouri electrice care necesitau asigurarea corespunzătoare; lipsa unor autorizaţii necesare desfăşurării activităţii, inclusiv situaţii privind securitatea la incendiu.

De asemenea, la nivelul blocurilor alimentare şi al spaţiilor de servire au fost identificate deficienţe majore privind igiena, depozitarea, prepararea şi păstrarea produselor alimentare, respectiv: aprovizionarea cu alimente şi evacuarea deşeurilor pe aceeaşi traiectorie, fără existenţa unei zone-filtru; degradări şi acumulări grosiere de murdărie în incinta blocurilor alimentare; nerespectarea unui flux tehnologic care să prevină încrucişarea circuitelor în procesul de preparare a alimentelor; camere şi agregate frigorifice în care nu erau respectate temperaturile corespunzătoare de păstrare; produse finite şi preparate culinare menţinute la temperaturi neconforme.

Echipele de control au mai găsit rafturi, sisteme de ventilare, hote, cuptoare, frigidere, chedere şi alte echipamente tehnologice cu acumulări de murdărie sau aflate într-o stare avansată de degradare; mobilier şi echipamente din blocurile alimentare şi sălile de mese deteriorate şi neigienizate; sifoane şi scurgeri de pardoseală neigienizate; utilizarea unor ustensile neconforme; depozitarea alimentelor în condiţii necorespunzătoare de umiditate; băuturi răcoritoare depozitate direct pe paviment şi expuse direct razelor solare; lipsa condiţiilor corespunzătoare de igienă în spaţiile de bar.

Horia Constantinescu a mai precizat că au fost verificate şi zonele de agrement, piscine şi plaje.

„În cazul echipamentelor de agrement au fost constatate echipamente improprii utilizării, fiind dispusă măsura opririi temporare a prestării serviciilor. La locurile de joacă au fost identificate două tobogane care prezentau deficienţe privind stabilitatea. În sectoarele de plajă au fost constatate saltele neigienizate, lipsa graficelor de igienizare şi nerespectarea zonelor destinate amplasării cearceafurilor”, a declarat şeful CJPC.

Horia Constantinescu a subliniat că operatorii economici verificaţi au fost sancţionaţi contravenţional, fiind dispuse, după caz, măsuri de remediere, oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme şi oprirea temporară a prestării serviciilor până la remedierea deficienţelor şi îndeplinirea condiţiilor legale.