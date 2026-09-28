Dacă execuția va avea loc, Christa Pike ar deveni prima femeie executată în acest stat după mai bine de 200 de ani. Pike avea 18 ani când a participat la uciderea lui Colleen Slemmer, în vârstă de 19 ani. Potrivit procurorilor, Pike și iubitul ei de atunci, Tadaryl Shipp, au bătut-o și torturat-o pe tânără înainte de a o ucide. Pe trupul victimei a fost găsit un pentagramă incizată în piept, scrie BBC.

Pike a fost condamnată la moarte în 1996, în timp ce Shipp, care avea 17 ani la momentul crimei, a primit închisoare pe viață cu posibilitatea eliberării condiționate.

Prietena lui Pike, Ashlee Sellars, a vorbit despre ultimele zile înaintea execuției. Cele două s-au cunoscut în închisoare, iar Sellars spune că îi este greu să împace imaginea prietenei sale actuale cu fapta pentru care a fost condamnată.

„Ea nu vrea ca noi să trecem prin asta”, a spus Sellars, referindu-se la dorința lui Pike ca apropiații să nu fie prezenți la execuție.

Femeia a fost abuzată în copilărie

Apărarea lui Pike a depus o cerere de clemență de 226 de pagini și susține că juriul nu a avut acces la informații esențiale despre copilăria acesteia. Documentele prezentate ulterior arată că Pike a fost abandonată și neglijată și că a suferit abuzuri fizice și sexuale repetate.

Un psiholog criminalist a constatat încă din 1995 că Pike fusese grav neglijată de ambii părinți și abuzată de mai mulți parteneri ai mamei sale. Ea a declarat că a fost violată la 11 și 17 ani, iar ulterior au fost descoperite informații potrivit cărora fusese abuzată sexual și când era copil mic.

Avocații susțin că aceste traume, împreună cu problemele de sănătate mintală, ar fi trebuit luate în considerare la stabilirea pedepsei. Pike a fost diagnosticată cu tulburare bipolară în 2021 și primește tratament în închisoare.

Argumentele psihologilor

Psihologul Bethany Brand, care a evaluat-o pe Pike în 2023, a descris cazul drept unul extrem de rar, deoarece femeia a fost abuzată de numeroase persoane care ar fi trebuit să o protejeze. Brand a apreciat că episoadele maniacale netratate și tulburarea de stres posttraumatic au influențat modul în care Pike percepea amenințările și își controla emoțiile.

Sandra Babcock, specialistă în pedeapsa capitală la Cornell Law School, a pus sub semnul întrebării modul în care cazul a fost prezentat juriului. Ea a spus că este „nedumerită” de faptul că istoricul de abuzuri și violuri nu a fost prezentat în proces și a descris cazul drept deosebit de important prin prisma violenței sexuale, vârstei lui Pike și problemelor sale psihice.

Instanțele au respins însă până acum argumentele apărării. Curtea Supremă din Tennessee a stabilit anul trecut că Pike nu a demonstrat existența unor circumstanțe care să justifice comutarea pedepsei. O instanță federală de apel a apreciat că juriul auzise deja informații despre copilăria dificilă a condamnatei și că noile dovezi privind tulburarea bipolară, stresul posttraumatic și eventualele leziuni cerebrale nu ar fi schimbat verdictul.

Curtea Supremă din Tennessee a respins în această săptămână o nouă cerere de suspendare a execuției. Avocații lui Pike discută în continuare despre următorii pași, iar decizia privind o eventuală clemență îi aparține guvernatorului Bill Lee. Acesta nu a acordat până acum clemență într-un caz de condamnare la moarte.

Organizațiile pentru drepturile omului au cerut oprirea execuției. Experți ONU în domeniul drepturilor omului s-au pronunțat, de asemenea, împotriva executării.„Trebuie să plătească”

În același timp, familia victimei susține pedeapsa. May Martinez, mama lui Colleen Slemmer, a declarat că își dorește ca fiica sa „în sfârșit să se poată odihni”.

„A comis crima. Cred că trebuie să plătească pentru ea”, a spus Martinez. Femeia a adăugat că își dorește ca execuția să aibă loc înainte ca ea însăși să moară, pentru ca fiica sa să poată „să se odihnească”.

Sellars spune că înțelege și durerea familiei victimei, dar crede în același timp că Pike merită șansa la reabilitare.

„Toată lumea vrea ca viața fiecăruia să conteze. Viața lui Colleen a contat”, a spus Sellars. Despre prietena sa, ea a adăugat: „Christa, în acest moment... luptă mult mai mult pentru ca viața ei să conteze decât pentru a trăi efectiv.”

Dacă execuția va avea loc, Pike va deveni prima femeie executată în Tennessee în peste două secole. În Statele Unite, 18 femei au fost executate din anii 1970, comparativ cu 1.663 de bărbați.