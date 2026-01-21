Aceasta este concluzia polițiștilor de la Imigrări, care au numărat anul trecut peste 144.000 de străini mutați în Capitală. 42.000 dintre ei sunt cetățeni europeni.

Corespondent PRO TV: „La Direcția Generală pentru Imigrări București găsim zilnic la coadă aproximativ 500 de persoane. Sunt cetățeni străini care au nevoie de documente ca să muncească, fie să se mute aici”.

Francez: „Sunt francez, mă cheamă Arnould și vin în București mai ales pentru muncă. Am trăit în Paris anul trecut am venit aici și intenționez să rămân cel puțin 2, 3 ani. Nu e vorba de salariu, ci de viața de aici, de costuri și oportunități”.

Potrivit Inspectoratului pentru Imigrări, cei mai mulți europeni mutați în București sunt din Italia, Suedia și Franța. Conform cifrelor oficiale, Capitala ar avea acum în jur de două milioane de locuitori iar aproape 7% dintre aceștia sunt cetățenii străini numărați anul trecut.

comisar-șef Ionuț Cîrdei, directorul Direcției pentru Imigrări București: „Dacă acest trend va continua și numărul lor va crește în același ritm, în următorii 5 ani, vom ajunge la un sfert din oamenii care locuiesc în București să fie străini. Salariul mediu în București îl depășește pe cel mediu la nivel european. Un alt motiv e pentru ca marea majoritate a multinaționalelor au sedii aici”.

Anul trecut, în Capitală locuiau peste 100.000 de cetățeni ai unor state non-UE. Cei mai mulți sunt din Nepal, Turcia și Sri Lanka și îi vedem muncind în construcții sau în industria ospitalității.

Corespondent PRO TV: „Faptul ca Bucureștiul devine încet, încet un oraș multinațional se vede deja în marile piețe, aici comercianții români au început să vorbească mai multe limbi străine, iar cetățenii străini atrași de produsele noastre au devenit ei proprietari de magazine, și-au deschis mici afaceri și vând produse importate din țările lor de origine”.

Ca să se poate muta cu reședința în București, cetățenii străini din Europa au nevoie doar de o copie a actului de identitate, de o asigurare medicală și de un extras bancar care să confirme că își pot permite o chirie.

