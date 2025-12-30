Şamanii din Peru au făcut predicţii pentru anul viitor. Ce se va întâmpla cu Donald Trump și Nicolas Maduro

Şamanii din Peru s-au adunat luni pentru ritualul de Anul Nou, în cadrul căruia au făcut predicţii pentru anul care vine, prevăzând astfel că Donald Trump se va îmbolnăvi, iar Nicolas Maduro va pleca de la putere, relatează Reuters.

Ceremonia are loc în fiecare an la sfârşitul lunii decembrie.

„Statele Unite ar trebui să se pregătească, deoarece Donald Trump se va îmbolnăvi grav”, a proclamat Juan de Dios Garcia, în timp ce venea la întâlnirea cu alţi şamani pe o plajă din sudul oraşului Lima, purtând poncho-uri colorate şi presărând flori pe nisip.

Şamanii au prezis şi sfârşitul războiului Rusiei în Ucraina.

„Văd că se va termina conflictul, vor ridica steagul păcii”, a prezis Garcia.

Şamanii au prezis şi anterior sfârşitul războiului din Ucraina – în 2023.

Şamanii aveau portrete mari cu lideri mondiali, peste care au încrucişat săbii, au ars tămâie şi pe unele dintre ele le-au călcat în picioare.

Pe lângă Trump şi Maduro, şamanii au fluturat postere cu preşedintele rus Vladimir Putin, cu preşedintele chinez Xi Jinping şi cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Îl vedem pe Nicolas Maduro învins”, a spus Garcia.

„Nicolas Maduro va fugi din Venezuela. Nu va fi capturat”, a prezis şamanul.

Mai aproape de casă, Garcia a prezis că Keiko Fujimori, fiica fostului preşedinte Alberto Fujimori, va ieşi victorioasă în alegerile prezidenţiale din Peru, după trei încercări eşuate.

„Femeia care visează să conducă Peru, am putut vedea prin wachuma (planta ancestrală) că Keiko Fujimori va fi preşedinte în 2026”, a spus el.

