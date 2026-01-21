Scorul general al României din perspectiva puterii “soft” a crescut la 40,3, dintr-un total de 100, de la 39,5 în 2025, susținut de îmbunătățiri substanțiale ale percepțiilor privind mass-media, acreditările tehnologice și atributele personale, inclusiv generozitatea și încrederea, potrivit ediției din acest an a indexului Global Soft Power compilat de Brand Finance și analizat de Profit.

România a urcat astfel 26 de poziții în ceea ce privește percepția privind generozitatea țării, până pe locul 82 la nivel global, în timp ce credibilitatea națiunii s-a îmbunătățit cu 21 de locuri, ajungând pe locul 48.

Pilonul Media și Comunicare a înregistrat cea mai puternică îmbunătățire, urcând 17 locuri, de la locul 72 la locul 55. “În cadrul acestuia, credibilitatea mass-media a crescut cu 11 locuri, ajungând pe locul 37, iar influența mass-media s-a îmbunătățit cu 13 locuri, ajungând pe locul 48 la nivel global”, potrivit raportului Brand Finance.

Credențialele tehnologice ale României s-au consolidat, de asemenea, notabil, tehnologia și inovația urcând cu 11 locuri, până pe locul 44, în timp ce progresul în știință s-a îmbunătățit cu cinci locuri, ajungând pe locul 41. Pilonul Educație și Știință a avansat șase locuri, ajungând pe locul 42 la nivel global.

Brand Finance publică raportul Global Soft Power Index pe baza unui sondaj realizat în rândul a peste 150.000 de respondenți din peste 100 de țări, pentru a colecta date despre percepțiile globale ale tuturor celor 193 de state membre ale Națiunilor Unite.

Brandul de țară al SUA se prăbușește sub ”efectul Trump”

Puterea “soft” este definită ca fiind capacitatea unei națiuni de a influența preferințele și comportamentele diferiților actori de pe arena internațională (state, corporații, comunități, publicuri etc.) prin atracție și persuasiune, mai degrabă decât prin coerciție. Fiecare națiune este evaluată pe baza a 55 de indicatori diferiți.

Clasamentul global este condus și în acest an de SUA, însă brandul țării a înregistrat cel mai abrupt declin în rândul celor 193 de state analizate, “efectul Trump” influențând negativ percepțiile la nivel global. Scorul Soft Power al SUA este în scădere cu 4,6 puncte față de anul trecut, situându-se acum la 74,9 din 100, cu mai puțin de 1,5 puncte înaintea scorului de 73,5 al Chinei, clasată pe locul doi.

Primele cinci poziții în clasament sunt completate de Japonia (locul 3, cu un scor de 70,6), Marea Britanie (69,2) și Germania (67,7).



