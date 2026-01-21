Cetățenii din orașul Voluntari, comuna Balotești, satele Tunari și Dimieni, precum și din ansamblul rezidențial Cosmopolis, din Ștefăneștii de Jos, au inițiat o petiție prin care cer ca metroul din București să ajungă și în locurile lor, scrie Club Feroviar.

Potrivit sursei citate, în petiție se semnalează că locuitorii și/sau persoanele care tranzitează zona de nord a județului Ilfov (în special Voluntari, Tunari, Dimieni, Cosmopolis, Balotești și localitățile/zonele învecinate) întâmpină probleme majore de mobilitate și lipsa unor soluții rapide de transport public de capacitate mare.

„În prezent, deplasarea către București (inclusiv către zonele centrale și principalii poli de business) poate dura foarte mult, iar absența unei conexiuni directe la rețeaua de metrou și accesul dificil la stațiile existente îi determină pe mulți să folosească mașina personală. Consecințele sunt trafic crescut, timp pierdut zilnic și scăderea calității vieții pentru cei care locuiesc sau lucrează în această zonă. Solicităm autorităților competente măsuri concrete privind metroul, inclusiv:

includerea zonei de nord – Ilfov în planurile de dezvoltare a rețelei de metrou și demararea/actualizarea analizelor necesare (studii, scenarii de traseu, estimări de cost);

prioritizarea investițiilor care asigură legături rapide între nordul Ilfov și București;

îmbunătățirea accesului către stațiile existente (ex.: Pipera) prin soluții de tip park&ride, legături pietonale sigure și integrare cu linii de legătură;

publicarea unui calendar clar (etape, finanțare, responsabilități) și a unor actualizări periodice privind progresul”, se arată în petiție.

Petițiile au devenit o obișnuință pentru locuitorii din Ilfov

Inițierea unor petiții a devenit o practică curentă printre locuitorii județului Ilfov, exasperați de accesul dificil în București către și dinspre locurile de muncă.

În urmă cu doi ani locuitori din Bragadiru au cerut prelungirea metroului până în localitatea lor și de ceva ani buni și cei din localitățile și cartierele limitrofe autostrăzii A1 (vestul Bucureștiului, Militari Residence) cer prelungirea metroului dincolo de stația Preciziei.

