Mesajul oficial clarifică situația și a adunat aproape 90.000 de like-uri, însă mulți dintre cei care l-au văzut s-au aprins și mai tare. Dincolo de controverse, greșelile din trafic pot duce la accidente grave.

”Suntem obligați să semnalizăm orice schimbare a direcției de mers. La intrarea în sensul giratoriu NU schimbăm direcția de mers".

Videoclipul postat pe pagina de Facebook a Poliției Române a strâns aproape 6 milioane de vizualizări, plus mii de reacţii şi distribuiri. În comentarii, mulţi şoferi se plâng că ar fi fost învăţați greşit la şcolile de conducere.

Șofer: ”Merg pe regula aceea, adică semnalizez".

Șoferiță: "Ba semnalizez, normal, dar nu de la început, semnalizez intrarea în sens".

Șoferiță: ”Dacă ies a doua la dreapta din sens, semnalizez stânga și după aceea dreapta".

Șofer: ”Ar trebui să semnalizezi ca și cum te-a învățat la școala de șoferi".

Șofer: ”Nu mi se pare nimic greșit să semnalizez intrarea, eu semnalizez să-i ajut pe cei ce vin de pe contrasens".

Nicolae Istrat, fost şef al Poliţiei Rutiere Timiş, acum profesor de legislaţie, spune însă că niciodată normele nu au cerut aşa ceva.

Nicolae Istrat, profesor de legislație rutieră: ”Niciodată nu semnalizăm pătrunderea într-un sens giratoriu cu semnal spre stânga. Este anormal, ar însemna să virăm stânga și să intrăm pe contrasens".

Semnalizarea la intrarea în sensul giratoriu face mai mult rău, pentru că îi derutează pe ceilalți șoferi

Semnalizarea în sens face mai mult rău, avertizează polițiștii. Îi derutează pe ceilalți șoferi.

Șoferiță: ”Semnalizează dreapta și este ieșire la dreapta și nu ies, și te trezești că pui frână".

Nicolae Istrat, profesor de legislație rutieră: ”Odată pătrunși în intersecție, nu mai semnalizăm. Însă atâta timp cât ne deplasăm pe aceeași bandă, când ne aflăm pe banda unu și vrem să trecem pe banda doi sau trei, trebuie să semnalizăm schimbarea direcției".

Potrivit legii, semnalizăm DOAR la ieşirea din giratoriu.

Însă şi aici apar probleme.

Corespondent ProTV: ”Multe accidente se produc în sensurile giratorii atunci când șoferii de pe a doua bandă ies și taie calea mașinilor care circulă pe prima bandă. Confuzia apare pentru că mulți cred, în mod greșit, că șoferii care intră în sens pe prima bandă sunt obligați să iasă la prima ieșire".

Florin Sîrbu, instructor auto: ”Semnalizăm de acum încolo doar la ieșirea din sensul giratoriu".

Doar în Timiş, anul acesta au avut loc 12 accidente cu victime, în sensul giratoriu.