Accident spectaculos, vineri noapte, într-o comună din județul Ilfov. Un cetățean turc de 54 de ani a ajuns la spital, după ce a sărit cu mașina peste un sens giratoriu și s-a oprit pe acoperișul unui magazin.

Martor: „A intrat direct în sens, a sărit în sus și a căzut pe magazin. Am înțeles că mașina venea dinspre București, cu viteză foarte mare”.

Martor: „Vă dați seama dacă a zburat 40 de metri de acolo până pe clădirea asta, cred că a avut viteză”.

Femeie: „Din câte am înțeles, conducătorul autoturismului era sub influența alcoolului. Cred că a pierdut controlul mașinii”.

La fața locului, au ajuns salvatorii. Șoferul turc a fost transportat la spital, iar autoritățiile au deschis acum o anchetă.