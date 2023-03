S-au schimbat regulile de circulație: Cum se circulă acum în sensul giratoriu

“Știi cum se circulă în sensul giratoriu? Nu mai poți să ieși direct de pe banda a 2-a sau a 3-a a sensului giratoriului și să le tai fața celor de pe celelalte benzi, iar dacă vrei să faci această manevră trebuie să îți semnalizezi intenția, să te asiguri că poți face asta fără să pui în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic. Vechea practică nu mai este valabilă conform ultimelor modificări! Conduceți prudent!”, a transmis Poliția Română.

Marian Godina se numără printre cei care au comentat la postarea Poliției.

"Am lucrat 11 ani la Poliția Rutieră, timp în care am soluționat toate tamponările de acest fel, și nu au fost deloc puține, sancționându-l pe cel care ieșea din sens direct de pe banda a doua sau a treia fără să se asigure. De altfel am și avut o postare prin 2016 în care explicam de ce e vinovat cel care iese din sens și taie benzile fără să se asigure, dar au fost unii pe atunci, chiar și polițiști, care mi-au sărit în cap că nu am dreptate. Așadar, 'vechea practică' nu a fost niciodată corectă, doar pentru cei care nu doreau să înțeleagă în niciun fel că nu au dreptate. Sper că acum s-au lămurit", ascris polițistul.

Sursa: Politia Romana
Dată publicare: 18-03-2023 18:34