Mulți conducători auto semnalizează stânga atunci când intră într-un sens giratoriu și o mențin pe durata deplasării, considerând că astfel îi avertizează pe ceilalți participanți la trafic cu privire la intenția lor.

Un polițist rutier explică însă într-o filmare postată de Poliția Română că, potrivit regulilor de circulație, semnalizarea trebuie folosită atunci când are loc o schimbare a direcției de mers sau a benzii de circulație. Astfel, șoferii trebuie să știe când este necesar să semnalizeze și cum trebuie să procedeze înainte de a părăsi sensul giratoriu, pentru ca manevrele lor să fie clare și previzibile pentru ceilalți participanți la trafic.

Polițist rutier: „De ce nu semnalizăm la intrarea în sensul giratoriu. Conform articolului 54 din Codul Rutier, suntem obligați să semnalizăm orice schimbare a direcției de mers la intrarea în sensul giratoriu nu schimbăm direcția de mers. Direcția de mers o schimbăm doar la ieșirea din sensul giratoriu. Foarte mulți conducători auto semnalizează stânga la intrare și în interiorul sensului giratoriu și consideră că ajută pe ceilalți participanți. Din contră, aceasta poate mai mult să încurce deoarece poate să rămână pe neutru în momentul în care vrem să semnalizăm dreapta. În interiorul sensului giratoriu semnalizăm schimbarea benzii și ieșirea din acesta, din timp, astfel ne vom asigura, semnaliza dreapta și încadra pe banda 1 între penultima ieșire și cea dorită. Este de înțeles că dacă semnalizăm dreapta, vom ieși la următoarea ieșire, dacă nu semnalizăm ne păstrăm deplasarea până la următoarea.”