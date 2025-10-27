O femeie a murit după o operație la Sinaia. Soțul dă vina pe doctor, acuzat în trecut că a uitat un pansament într-o pacientă

Acuzații de malpraxis din partea unui bărbat din Bușteni. Soția lui, de 33 de ani, a murit după o operație de colecist făcută la spitalul din Sinaia.

Pacienta a sfârșit la Fundeni, unde s-a constatat că avea o infecție puternică și a suferit o nouă intervenție chirurgicală.

În urma cu exact o lună, la spitalul din Sinaia, femeii i-a fost extirpat colecistul. Avea des crize, iar medicul a sfătuit-o că e bine să recurgă la această procedură.

După operație, pacienta a rămas internată încă 16 zile, timp în care a fost permanent sub supraveghere și tratament medical.

Soțul pacientei spune că starea ei nu s-a îmbunătățit, iar la externare tocmai chirurgul care o operase le-a recomandat să meargă la Institutul Clinic Fundeni pentru investigații suplimentare.

Soțul femeii decedate a făcut plângere la poliție

Miercurea trecută, femeia s-a internat la București și a fost iar operată. Potrivit soțului, avea o infecție puternică, iar ficatul era afectat în proporție de 70 la sută.

Duminică noapte, pacienta a murit. Omul e decis să facă plângere la poliție pentru culpă medicală. În acest moment, Direcția de Sănătate Publică Prahova se află în control la spitalul din Sinaia.

Chirurgul care o operat-o acolo a mai fost acuzat că a uitat un pansament în abdomenul unei paciente, incident pentru care a fost cercetat, dar fapta s-a clasat.

