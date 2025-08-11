Familia unei femei care a murit după ce a născut la un spital din București așteaptă de 16 ani să i se facă dreptate

Stiri Sociale
11-08-2025 | 19:25
×
Codul embed a fost copiat

O familie din București așteaptă de 16 ani ca justiția să tranșeze un posibil caz de malpraxis petrecut la Spitalul Sfântul Pantelimon. Acolo, o femeie de 30 de ani a murit la câteva zile după ce a dat naștere unei fetițe.

autor
Ovidiu Oanță

Însă, din 2009 până astăzi, instanțele de judecată n-au dat o sentință, iar dosarul a ajuns să fie judecat de un al patrulea complet, după ce primii 3 judecători fie s-au mutat la alte instanțe, fie s-au pensionat. În tot acest timp, acuzațiile penale s-au prescris.

Mihai Palanici, soțul femeii decedate: ”Niciodată, oricât de mult am încercat, nu am avut cum și nu voi putea să suplinesc acea dragoste maternă”.

Mihai Palanici a rămas văduv cu doi copii în august 2009, când și-a pierdut soția la câteva zile după ce ea a dat naștere unei fetițe, la Spitalul Sf. Pantelimon din capitală.

Din pricina unor complicații, trupul femeii, în vârstă de 30 de ani atunci, a cedat. Pe fir au intrat polițiștii și procurorii care bănuiau că de vină ar fi putut fi reacția întârziată a unui medic - șef de gardă și o intervenție chirurgicală amânată câteva ore.

Citește și
operatie
Descinderi la INML. Membrii unei comisii ar fi favorizat un medic acuzat de malpraxis

Mihai Palanici: ”E imposibil de explicat cum poate un bărbat să rămână cu un copil nou-născut și cel de-al doilea de 7 ani de zile și să îi dea Dumnezeu putere să meargă mai departe și aceștia să fie cum trebuie”.

Răzvan Gabriel Dalu, avocatul familiei: ”Urmărirea penală a durat timp de 11 ani. În 2020, s-a emis rechizitoriul și a fost trimis unul dintre medici în judecată. Problema cea mai mare a fost în cursul judecății în primă instanță, deoarece, pe o perioadă de 5 ani, titularul președintelui de judecată a fost schimbat de 3 ori. Schimbându-se titularul, cercetarea judecătorească a trebuit să fie reluată de la 0. Nu a contat că au fost audiați o dată 5 martori, o data 10, o dată 23 de martori”.

Fetița născută de femeia decedată va deveni în curând majoră

Procesul a ajuns astfel la al patrulea complet de judecată. Din 2021 și până astăzi, s-au scurs nu mai puțin de 33 de termene de judecată. Și asta doar la instanța de fond, la Judecătoria Sectorului 2.

Și ținând cont de faptul că s-a dispus o nouă expertiză medico-legală în dosar, nimeni nu știe când va fi dată o sentință în acest proces. Așa că sunt șanse mari ca fetița care și-a pierdut mama la naștere să devină între timp majoră.

Adriana Badea, avocata familiei: ”Prescripția a intervenit, dacă nu mă înșel, din Camera Preliminară. S-a solicitat oricum continuarea procesului penal și de către inculpată. Noi continuăm și miza procesului în continuare este de a oferi până la urmă o viață mai bună familiei prin obținerea unor daune morale”.

Familia cere 3 milioane și jumătate de euro, daune morale și materiale. Sumă pe care, dacă instanțele vor confirma o eventuală culpă medicală, ar trebui să o plătească spitalul, ca parte responsabilă civilmente, dar și compania care a emis polița de asigurare pentru malpraxis. Doar că asiguratorul este acum în procedură de faliment.

Medicul Gheorghe Burnei, acuzat de malpraxis, trebuie să plătească daune morale de peste 200.000 de euro unei paciente

Sursa: Pro TV

Etichete: bucuresti, nastere, proces, malpraxis, judecata, femeie moarta,

Dată publicare: 11-08-2025 19:25

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO La 40 de ani, Cristiano Ronaldo se însoară! Georgina a primit un inel imens și a spus ”Da!”
GALERIE FOTO La 40 de ani, Cristiano Ronaldo se însoară! Georgina a primit un inel imens și a spus ”Da!”
Citește și...
Medicul Gheorghe Burnei, acuzat de malpraxis, trebuie să plătească daune morale de peste 200.000 de euro unei paciente
Stiri actuale
Medicul Gheorghe Burnei, acuzat de malpraxis, trebuie să plătească daune morale de peste 200.000 de euro unei paciente

Decizie importantă a Tribunalului București într-un dosar de malpraxis medical. Medicul ortoped Gheorghe Burnei a fost obligat de judecători, împreună cu Spitalul Marie Curie, să îi plătească unei paciente peste un sfert de milion de euro despăgubiri.

Descinderi la INML. Membrii unei comisii ar fi favorizat un medic acuzat de malpraxis
Stiri actuale
Descinderi la INML. Membrii unei comisii ar fi favorizat un medic acuzat de malpraxis

Poliţiştii din Dâmboviţa au făcut, luni, percheziţii în Capitală, la Institutul Naţional de Medicină Legală (INML), într-un dosar în care anchetatorii suspectează că membrii unei comisii au favorizat un medic acuzat de malpraxis.

În România, legea malpraxis nu funcționează. Autoritățile se chinuie de aproape 2 ani să o schimbe
Stiri Sanatate
În România, legea malpraxis nu funcționează. Autoritățile se chinuie de aproape 2 ani să o schimbe

Consiliul superior de medicină legală vine cu o serie de precizări legate de expertiză medico-legală, în cazul pacientului mort la spitalul Sfântul Pantelimon.

Reacția medicilor legişti după ce CMR a cerut introducerea opiniei unui expert medical în anchetele de malpraxis
Stiri actuale
Reacția medicilor legişti după ce CMR a cerut introducerea opiniei unui expert medical în anchetele de malpraxis

Reţeaua de Medicină Legală a reacţionat, duminică, după ce Colegiul Medicilor din România a cerut introducerea opiniei unui expert medical independent în anchetele de malpraxis.

Colegiul Medicilor din România cere introducerea opiniei unui expert medical independent în anchetele de malpraxis
Stiri actuale
Colegiul Medicilor din România cere introducerea opiniei unui expert medical independent în anchetele de malpraxis

Colegiul Medicilor din România consideră că în noua lege a malpraxisului ar trebui introdusă opinia unui expert medical independent, ca fiind obligatorie şi nu opţională, în cadrul unei anchete.

Recomandări
Au început tăierile de salarii ale directorilor din companiile municipale. Ce economie ar urma să facă Primăria Capitalei
Stiri actuale
Au început tăierile de salarii ale directorilor din companiile municipale. Ce economie ar urma să facă Primăria Capitalei

În București au început tăierile de salarii în cazul directorilor și membrilor din consiliile de administrație ai companiilor municipale.

De anul viitor românii vor plăti taxe mai mari pentru case și terenuri. Ce spune Ilie Bolojan despre majorările de 70%
Stiri actuale
De anul viitor românii vor plăti taxe mai mari pentru case și terenuri. Ce spune Ilie Bolojan despre majorările de 70%

De anul viitor vom plăti taxe mai mari pentru casele și terenurile pe care le avem. În unele cazuri, creșterea ar putea fi și de 70%, conform unei variante încă în analiză la Guvern.

Noua lege a pensiilor private în dezbatere. Tot mai mulți români cer retragerea integrală a banilor din Pilonul 2
Stiri actuale
Noua lege a pensiilor private în dezbatere. Tot mai mulți români cer retragerea integrală a banilor din Pilonul 2

Speriați că noua lege a pensiilor ar urma să limiteze retragerea banilor din Pilonul 2, tot mai mulți români cer acum toată suma acumulată, deși inițial optaseră pentru plăți lunare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 11 August 2025

50:10

Alt Text!
Doctor de bine
Fertilizarea in vitro și cum poate ajuta această procedură cuplurile diagnosticate cu infertilitate.Informatiile despre subiect aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12