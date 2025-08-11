Familia unei femei care a murit după ce a născut la un spital din București așteaptă de 16 ani să i se facă dreptate

O familie din București așteaptă de 16 ani ca justiția să tranșeze un posibil caz de malpraxis petrecut la Spitalul Sfântul Pantelimon. Acolo, o femeie de 30 de ani a murit la câteva zile după ce a dat naștere unei fetițe.

Însă, din 2009 până astăzi, instanțele de judecată n-au dat o sentință, iar dosarul a ajuns să fie judecat de un al patrulea complet, după ce primii 3 judecători fie s-au mutat la alte instanțe, fie s-au pensionat. În tot acest timp, acuzațiile penale s-au prescris.

Mihai Palanici, soțul femeii decedate: ”Niciodată, oricât de mult am încercat, nu am avut cum și nu voi putea să suplinesc acea dragoste maternă”.

Mihai Palanici a rămas văduv cu doi copii în august 2009, când și-a pierdut soția la câteva zile după ce ea a dat naștere unei fetițe, la Spitalul Sf. Pantelimon din capitală.

Din pricina unor complicații, trupul femeii, în vârstă de 30 de ani atunci, a cedat. Pe fir au intrat polițiștii și procurorii care bănuiau că de vină ar fi putut fi reacția întârziată a unui medic - șef de gardă și o intervenție chirurgicală amânată câteva ore.

Mihai Palanici: ”E imposibil de explicat cum poate un bărbat să rămână cu un copil nou-născut și cel de-al doilea de 7 ani de zile și să îi dea Dumnezeu putere să meargă mai departe și aceștia să fie cum trebuie”.

Răzvan Gabriel Dalu, avocatul familiei: ”Urmărirea penală a durat timp de 11 ani. În 2020, s-a emis rechizitoriul și a fost trimis unul dintre medici în judecată. Problema cea mai mare a fost în cursul judecății în primă instanță, deoarece, pe o perioadă de 5 ani, titularul președintelui de judecată a fost schimbat de 3 ori. Schimbându-se titularul, cercetarea judecătorească a trebuit să fie reluată de la 0. Nu a contat că au fost audiați o dată 5 martori, o data 10, o dată 23 de martori”.

Fetița născută de femeia decedată va deveni în curând majoră

Procesul a ajuns astfel la al patrulea complet de judecată. Din 2021 și până astăzi, s-au scurs nu mai puțin de 33 de termene de judecată. Și asta doar la instanța de fond, la Judecătoria Sectorului 2.

Și ținând cont de faptul că s-a dispus o nouă expertiză medico-legală în dosar, nimeni nu știe când va fi dată o sentință în acest proces. Așa că sunt șanse mari ca fetița care și-a pierdut mama la naștere să devină între timp majoră.

Adriana Badea, avocata familiei: ”Prescripția a intervenit, dacă nu mă înșel, din Camera Preliminară. S-a solicitat oricum continuarea procesului penal și de către inculpată. Noi continuăm și miza procesului în continuare este de a oferi până la urmă o viață mai bună familiei prin obținerea unor daune morale”.

Familia cere 3 milioane și jumătate de euro, daune morale și materiale. Sumă pe care, dacă instanțele vor confirma o eventuală culpă medicală, ar trebui să o plătească spitalul, ca parte responsabilă civilmente, dar și compania care a emis polița de asigurare pentru malpraxis. Doar că asiguratorul este acum în procedură de faliment.

