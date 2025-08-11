Au început tăierile de salarii ale directorilor din companiile municipale. Ce economie ar urma să facă Primăria Capitalei

11-08-2025 | 19:16
În București au început tăierile de salarii în cazul directorilor și membrilor din consiliile de administrație ai companiilor municipale.

Valentina Neagu

Asta înseamnă o economie de peste 4 milioane de lei anual, spune primarul interimar al Capitalei. Directorul Societății de Transport București ajunsese să ia în unele luni și 12.000 de euro.

Primăria Capitalei ar urma să facă o economie de aproape 350.000 de lei în fiecare lună doar din reducerea indemnizațiilor celor din conducerea companiilor municipale. De exemplu, directorul Societății de Transport București încasa o indemnizație fixă care echivalează cu 6 salarii medii brute.

Adică un salariu de peste 27.000 de lei net lunar. La această sumă se adaugă și un bonus menționat în ultimul contract de mandat. Acum acest bonus variabil a fost anulat, iar indemnizația lunară nu poate să depășească salariul viceprimarului, de aproape 13.000 de lei net.

Și indemnizațiile celor din Consiliul de administrație au scăzut la 5.000 de lei.

Andrei Dinculescu, membru al Consiliului de Administrație STB: „A fost redusă la un salariu mediu pe ramura societății.”
Reporter: „Și înainte cât era?”
Andrei Dinculescu, membru al Consiliului de Administrație STB: „Undeva în jur de 12.000 de lei. Este o măsură care se aliniază atât măsurilor guvernamentale, asta nu înseamnă că nu ne vom mai face treaba în același fel. Indemnizația directorului s-a aliniat la salariul viceprimarului, practic a fost exclusă orice indemnizație variabilă.”

Directorul Companiei Municipale Eco Igienizare, cea care se ocupă de deratizări și dezinsecții, lua până acum peste 23.000 de lei net pe lună, adică 4.600 de euro. De acum nici salariul acestuia nu poate depăși salariul viceprimarului.

Toate companiile municipale au fost obligate să aplice aceeași măsură.

Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei: „Vorbim despre toate companiile de la nivelul Municipiului București, prin această reducere și mă bucur că directorii s-au pus de acord cu hotărârea de consiliu general. Reușim să economisim peste 4 milioane de lei la bugetul Municipiului București. Sunt companii, și aici nu vorbesc de cele mari de transport și termo, vorbesc de celelalte, care au fost înființate după 2017, pe care avem în plan să le comasăm.”

Primăria a decis, de asemenea, ca toate companiile să își trimită dividendele către municipalitate. Astfel, conform primarului interimar, zeci de milioane de lei vor fi folosiți în proiectele mari de infrastructură.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 11-08-2025 19:14

