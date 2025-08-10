Bolojan anunță posibile reduceri de personal în sectorul bugetar, odată cu pachetul doi de măsuri, pe „calculul corect”

Stiri actuale
10-08-2025 | 22:12
Ilie Bolojan
Inquam Photos / Pană Tudor

Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seară că al doilea pachet de măsuri nu va avea efecte imediate, dar aduce corecții necesare în administrația publică și în sistemul de sănătate.

autor
Mihai Niculescu

Șeful Executivului a precizat că, din punctul său de vedere, aparatul bugetar este supradimensionat și s-ar putea să urmeze reduceri de personal.

Reduceri de personal în instituțiile supradimensionate

Întrebat la Antena 3 dacă vor fi concedieri de personal odată cu implementarea celui de-al doilea pachet de măsuri, Bolojan a confirmat această posibilitate. „E foarte posibil să avem reduceri de personal" acolo unde aparatul bugetar este supradimensionat, a afirmat premierul, conform News.ro.

„Din punctul meu de vedere, în multe instituții avem personalul supradimensionat, inclusiv în administrația publică locală și acolo unde numărul de angajaților depășește calculul corect, e foarte probabil să avem reduceri de personal", a explicat Bolojan.

Asigurări împotriva favoritismului

Referitor la riscul ca, în urma reducerilor, să rămână în funcții persoanele cu relații, premierul a oferit asigurări că acest lucru nu se va întâmpla, deoarece conducătorii instituțiilor vor fi trași la răspundere pentru performanțele organizațiilor pe care le conduc, promite el.

Citește și
Cristian Preda
Cristian Preda, politolog: Bolojan a fost cât pe-aci să intre-n cursa pentru şefia statului și ar fi câștigat

Bolojan a dezvoltat o explicație detaliată a mecanismului care previne favoritismul: „Dacă cei care organizează concursuri nu o fac în mod responsabil sau au capacitate de manevră, se pot întâmpla astfel de lucruri. Din experiența mea personală, și am explicat asta atunci când numărul de angajați într-o instituție este calculat în mod corect, când fiecare are o normă standard, când se fac reducere de personal, șansa să se facă în mod corect este foarte mare dacă acest număr este calculat corect".

Logica economică a păstrării angajaților competenți

Premierul a explicat logica economică care determină păstrarea angajaților performanți: „Pentru că chiar dacă, să spunem, cel care organizează concursul, directorul și personalul adiacent acestuia ar vrea sau ar putea să facă, să spunem, un concurs care este incorect, dacă nu au cui să redistribuie sarcinile, vor avea grijă să-i țină pe angajații buni, pentru că altfel, ținând un angajat care nu-și face datoria, cineva va trebui să lucreze pentru el și atunci șeful va trebui să lucreze pentru el, pentru că nu are cum să mai repartizeze munca".

Bolojan a subliniat că, atunci când se vor face reduceri de personal, „vor rămâne în instituții oamenii muncitori".

Calculul corect al necesarului de personal

„Din punctul meu de vedere, un lucru important este că atunci când dimensionezi numărul de angajați într-o instituție publică, că este centrală, că este locală, să-l calculezi corect și oamenii raționali știu că dacă faci asta, atunci trebuie să-i ții pe oamenii care sunt buni, pentru că altfel nu-ți poți face treaba și vei ajunge să răspunzi pentru faptul că instituția ta nu livrează serviciile către cetățeni așa cum se cuvine", a argumentat premierul.

Diferențele între nivelul local și central

Bolojan a făcut o distincție importantă între responsabilitatea la nivel local și cea de la nivel central: „În plan local, e cu atât mai mare presiunea, pentru că acolo cetățeanul identifică exact vinovatul, adică primarul în primul rând, sau președintele de Consiliul Județean. La nivel central, răspunderea este disipată și acolo riscul să se întâmple astfel de lucruri este mai mare, pentru că nu există unul responsabil pe care să-l sesizeze exact cetățeanul".

Declarațiile premierului vin în contextul pregătirii celui de-al doilea pachet de măsuri guvernamentale, care vizează eficientizarea administrației publice și optimizarea cheltuielilor bugetare.

Sursa: Pro TV

Etichete: masuri fiscale, concedieri, ilie bolojan,

Dată publicare: 10-08-2025 21:48

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ianis Hagi e cap de afiș: ”O adevărată bombă pe piața transferurilor”
NEWS ALERT Ianis Hagi e cap de afiș: ”O adevărată bombă pe piața transferurilor”
Citește și...
Bolojan le cere miniştrilor să îşi publice declaraţiile de avere. „Transparența stă la baza funcționării acestui Guvern”
Stiri Politice
Bolojan le cere miniştrilor să îşi publice declaraţiile de avere. „Transparența stă la baza funcționării acestui Guvern”

Premierul Ilie Bolojan a cerut, vineri, miniştrilor şi altor demnitari să publice declaraţiile de avere şi interese, ca o dovadă de transparenţă, principiu care doreşte să stea la baza funcţionării acestui Guvern.

Cristian Preda, politolog: Bolojan a fost cât pe-aci să intre-n cursa pentru şefia statului și ar fi câștigat
Stiri Politice
Cristian Preda, politolog: Bolojan a fost cât pe-aci să intre-n cursa pentru şefia statului și ar fi câștigat

Preşedintele României ar fi fost astăzi Ilie Bolojan, dacă fostul locatar de la Cotroceni, Klaus Werner Iohannis, nu s-ar fi încăpăţânat să rămână acolo după ce i-a expirat mandatul, afirmă politologul Cristian Preda într-un interviu acordat News.ro.

Taxele locale ar putea crește cu 70%, susține edilul-șef din Buzău. Ce au discutat primarii cu Ilie Bolojan
Stiri actuale
Taxele locale ar putea crește cu 70%, susține edilul-șef din Buzău. Ce au discutat primarii cu Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan ar fi anunțat, marți, o majorare substanțială a impozitelor locale pe clădiri și terenuri, care ar putea crește cu 70%, susține primarul municipiului Buzău, Constantin Toma (PSD).

Ilie Bolojan, reacție la moartea fostului președinte: „Ion Iliescu intră acum în istorie și la dreapta analiză a acesteia”
Stiri actuale
Ilie Bolojan, reacție la moartea fostului președinte: „Ion Iliescu intră acum în istorie și la dreapta analiză a acesteia”

Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de condoleanțe după moartea fostului președinte Ion Iliescu.  

Cătălin Drulă, posibil candidat comun la Primăria Capitalei din partea USR și PNL. Se așteaptă acceptul liberalilor
Stiri Politice
Cătălin Drulă, posibil candidat comun la Primăria Capitalei din partea USR și PNL. Se așteaptă acceptul liberalilor

Preşedintele Nicuşor Dan, premierul Ilie Bolojan şi liderul USR Dominic Fritz au stabilit ca PNL şi USR să aibă un candidat comun la Primăria Capitalei, pentru a nu diviza voturile dreptei, susţin surse politice pentru News.ro.  

Recomandări
Începe comasarea școlilor care au sub 500 de elevi. Profesorii vor primi până la patru ore în plus pe săptămână
Stiri Educatie
Începe comasarea școlilor care au sub 500 de elevi. Profesorii vor primi până la patru ore în plus pe săptămână

Urmează zile de șoc pentru sistemul de învățământ! Luni aflăm câte școli trebuie comasate, pentru că au scăzut sub pragul minim de 500 de elevi înscriși și câți copii și profesori vor fi obligați să se transfere.

Primele imagini din accidentul aviatic din Arad, surprinse cu câteva secunde înainte de impact. Ce s-a găsit departe de epavă
Stiri actuale
Primele imagini din accidentul aviatic din Arad, surprinse cu câteva secunde înainte de impact. Ce s-a găsit departe de epavă

Au apărut primele imagini din momentul accidentului aviatic petrecut, sâmbătă, la Arad, în urma căruia au murit pilotul și un tânăr de 18 ani. O cameră de supraveghere a surprins ultimele secunde înaintea impactului.

Summitul despre pacea din Ucraina fără Ucraina. Ce mize ascunde marea întâlnire dintre Trump și Putin, din Alaska
Stiri externe
Summitul despre pacea din Ucraina fără Ucraina. Ce mize ascunde marea întâlnire dintre Trump și Putin, din Alaska

După ce aliații europeni ai Kievului au denunțat intenția lui Donald Trump de a negocia singur cu Vladimir Putin pacea din Ucraina, Casa Albă ia în considerare să-l invite și pe Volodimir Zelenski la întâlnirea dintre președintele american și cel rus.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 10 August 2025

30:02

Alt Text!
Doctor de bine
Fertilizarea in vitro și cum poate ajuta această procedură cuplurile diagnosticate cu infertilitate.Informatiile despre subiect aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12