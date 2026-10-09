Începând de vineri, pelerinii pot admira și vestita sculptură „Rugăciunea”, semnată de Constantin Brâncuși, adusă special de la Muzeul Național de Artă și expusă la Muzeul Mitropoliei.

Pentru prima dată, sculptura „Rugăciunea” a lui Constantin Brâncuși este expusă în baptisteriul Mitropoliei din Iași. A fost realizată în 1907 pentru un monument funerar din cimitirul Dumbrava, din Buzău. În spatele ei se află o poveste despre iubire, moarte și durere.

Erwin Kessler, directorul Muzeului Național de Artă al României: „Am profitat de această poziție centrală și am pus-o sus și, dintr-odată, am avut această ocazie unică de a vedea chipul, de a o privi în ochi...”

Primii vizitatori au privit lucrarea cu emoție și curiozitate.

Femeie: „Știu ce înseamnă să fii mamă, soție, rugăciunea unei mame cântărește foarte mult.”

Băiat: „Simt cum tristețea este îmbrăcată în rugăciune și cum încearcă să ne transmită că și atunci când suntem jos, ne putem ridica.”

Fată: „Duce ceva ce nu poate spune prin cuvinte.”

Alături de celebra sculptură au fost aduse mai multe lucrări de artă dedicate femeilor din lumea Bisericii Ortodoxe.

Emanuela Cernea, șefa secției de artă românească MNAR: „Ne-am propus și un joc neobișnuit până acum și provocator pentru un muzeu care ține de Mitropolie, să combinăm icoanele cu pictura modernă. Veți vedea foarte multe imagini în care sunt evocate figurile femeilor cele mai iubite ale Bisericii Ortodoxe.”

Zeci de mii de pelerini, la racla Sfintei Parascheva

Între timp, rândul de pelerini continuă să crească. Aproape 40 de mii de pelerini au trecut deja pe la racla Sfintei Parascheva. Doamna Angela mărturisește că în fiecare an iese cu lacrimi din baldachin.

Femeie: „Am șapte ani de când am fost operată de cancer. Când am venit la Sfântă, înainte de a depista problema cu tiroida, mi se făcea rău stând la rând și cineva din rând – că Dumnezeu așa lucrează prin oameni – mi-a spus: «Aveți probleme cu tiroida». Și am zis că nu, deci ea mi-a descoperit. Și mulțumesc că sunt bine.”

Femeie: „Sunt foarte bucuroasă pentru că am ajuns la Sfântă să mă rog pentru toată lumea. Băiatul meu și părinții mei sunt bolnavi, destul de bătrâni. Au nevoie de sănătate.”

Până acum, în rândul de așteptare, peste 150 de pelerini au avut nevoie de îngrijiri medicale. 10 au ajuns la spital.

Corespondent Știrile PRO TV: „Peste 36.000 de pelerini s-au închinat până acum la moaștele Cuvioasei Parascheva. Am stat de vorbă cu o parte din cei care au trecut pe la raclă și mi-au spus că momentele lungi de așteptare se sfârșesc cu un sentiment de bucurie deplină și liniște. Acolo ei rostesc rugăciuni și dorințe, chiar dacă au la dispoziție doar câteva secunde. Au speranța că Sfânta îi va asculta. La sfârșitul săptămânii sunt așteptați și mai mulți pelerini, potrivit reprezentanților Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Mai ales că vremea va fi frumoasă. Va fi cald și însorit, chiar cu maxime de 26 de grade Celsius.”