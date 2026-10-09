Au sosit la Iași din toată țara, dar și de peste hotare, cu speranța că vor găsi pace sufletească și răspuns la rugăciunile lor.

Printre pelerini se află mulți tineri, dornici să ajungă la racla Sfintei Parascheva.

Fată: „Ne cheamă ea. Vara aceasta când am dat un examen am simțit chiar atunci că mă ajută”.

După o lungă așteptare, oamenii ajung, rând pe rând, la raclă.

Credincioșii, emoționați, rostesc aici cele mai solemne rugăciuni, chiar dacă au la dispoziție doar câteva secunde.

Femeie: „Sunt obosită dar mulțumesc mulțumesc din suflet. Mulțumire împlinire satisfacție deplină”.

Bătrână: „Operată la genunchi, am obosit dar ce să fac, maica, mă ajută”.

Reporter: „Ce sentiment ați avut când ați ajuns?”

Bătrână: „Mi-a trecut tot. Nicio durere”.

Preot Gheorghe Mihăilă, reprezentant al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei: „Într-o vreme în care multe lucruri sunt la un click distanță și le obținem cu multă ușurință pelerinajul este un alt tip de experiență care ne scoate din cotidian, se cultivă răbdarea”.

Delia Toma, purtător de cuvânt al grupării de jandarmi mobile Bacău: „Recomandăm pelerinilor să ne solicite sprijinul de fiecare dată când au nevoie. Vom interveni pentru ca evenimentul religios să se desfășoare în siguranță”.

Pelerinajul continuă timp de o săptămână, iar credincioșii se pot închina și la moaștele Sfântului Paisie de la Neamț, aduse alături de racla Sfintei Parascheva.