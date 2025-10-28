Metoda bijuteriilor. Cum a fost păcălită o craioveancă de o escroacă ce i-a spus că vrea să-i de pomană niște podoabe

28-10-2025 | 08:36
bijuterie

Atenție în cine vă puneți încrederea, pentru că lucrurile care par gratis vă pot costa foarte scump.

 

Roxana Vlădășel

Este lecția pe care a învățat-o pe pielea ei o craioveancă, păcălită de o femeie care pretindea că vrea să-i dea niște bijuterii de pomană.

Păgubita a fost convinsă să-și dea jos propriile bijuterii și să le pună într-un șervețel, ca să probeze „noile” podoabe.

Femeia a profitat de neatenția victimei și a schimbat șervețelul în care se aflau bijuteriile cu unul în care erau doar niște hârtii.

Polițiștii au reușit să o prindă pe escroacă

Păgubita și-a dat seama de înșelătorie abia când a ajuns acasă. A sunat la poliție, iar oamenii legii au pornit pe urmele celei care o păcălise.

Imediat ce au identificat-o, au mers în orașul Răcari, pentru a-i percheziționa casa, unde au găsit o parte din bijuterii și alte obiecte furate. Suspecta a fost reținută pentru 24 de ore, pentru înșelăciune.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 28-10-2025 08:36

Poliţiştii şi procurorii au efectuat, miercuri, zece percheziţii în judeţele Gorj, Mehedinţi şi Prahova, la persoane suspectate de înşelăciune şi fals în declaraţii. Patru persoane urmează să fie duse la audieri.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) avertizează cu privire la o schemă complexă de înşelăciune, desfăşurată prin intermediul aplicaţiilor de mesagerie WhatsApp şi Telegram, precum şi prin alte platforme sociale.

 

Trei persoane au fost depistate şi conduse la audieri în urma unor percheziţii efectuate într-un dosar de înşelăciune, în care a fost cauzat un prejudiciu, prin anunţuri de vânzare fictivă a unor autoturisme, estimat la peste 535.000 de lei.

Trei bărbaţi au fost reţinuţi de poliţiştii din Dorohoi, după ce au înşelat o femeie prin metoda "Accidentul", au anunţat, sâmbătă, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Botoşani.

