Metoda bijuteriilor. Cum a fost păcălită o craioveancă de o escroacă ce i-a spus că vrea să-i de pomană niște podoabe

Atenție în cine vă puneți încrederea, pentru că lucrurile care par gratis vă pot costa foarte scump.

Este lecția pe care a învățat-o pe pielea ei o craioveancă, păcălită de o femeie care pretindea că vrea să-i dea niște bijuterii de pomană.

Păgubita a fost convinsă să-și dea jos propriile bijuterii și să le pună într-un șervețel, ca să probeze „noile” podoabe.

Femeia a profitat de neatenția victimei și a schimbat șervețelul în care se aflau bijuteriile cu unul în care erau doar niște hârtii.

Polițiștii au reușit să o prindă pe escroacă

Păgubita și-a dat seama de înșelătorie abia când a ajuns acasă. A sunat la poliție, iar oamenii legii au pornit pe urmele celei care o păcălise.

Imediat ce au identificat-o, au mers în orașul Răcari, pentru a-i percheziționa casa, unde au găsit o parte din bijuterii și alte obiecte furate. Suspecta a fost reținută pentru 24 de ore, pentru înșelăciune.

