Metoda bijuteriilor. Cum a fost păcălită o craioveancă de o escroacă ce i-a spus că vrea să-i de pomană niște podoabe
Atenție în cine vă puneți încrederea, pentru că lucrurile care par gratis vă pot costa foarte scump.
Este lecția pe care a învățat-o pe pielea ei o craioveancă, păcălită de o femeie care pretindea că vrea să-i dea niște bijuterii de pomană.
Păgubita a fost convinsă să-și dea jos propriile bijuterii și să le pună într-un șervețel, ca să probeze „noile” podoabe.
Femeia a profitat de neatenția victimei și a schimbat șervețelul în care se aflau bijuteriile cu unul în care erau doar niște hârtii.
Polițiștii au reușit să o prindă pe escroacă
Păgubita și-a dat seama de înșelătorie abia când a ajuns acasă. A sunat la poliție, iar oamenii legii au pornit pe urmele celei care o păcălise.
Imediat ce au identificat-o, au mers în orașul Răcari, pentru a-i percheziționa casa, unde au găsit o parte din bijuterii și alte obiecte furate. Suspecta a fost reținută pentru 24 de ore, pentru înșelăciune.
Sursa: Pro TV
Etichete: inselaciune, craiova, femeie, bijuterii,
Dată publicare:
28-10-2025 08:36