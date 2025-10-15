Încă o victimă a „metodei BNR” de înșelătorie. Femeie, păcălită să facă un credit de 90.000 de lei și să-i pună într-un cont

Stiri actuale
15-10-2025 | 13:14
bani lei

O femeie din Galați a căzut victimă unei înșelăciuni printr-o schemă foarte elaborată. A fost convinsă să facă un credit de 90.000 de lei și să transfere toți banii într-un cont de criptomonede.

autor
Marius Grama

Când și-a dat seama de escrocherie, victima a depus plângere la Parchet.

Femeia de 34 de ani a fost sunată de un așa-zis angajat al unei bănci, care a avertizat-o că ar fi fost făcut ilegal un credit în numele ei.

După ce a fost sădită îngrijorarea, un alt telefon, ”din partea Băncii Naționale a României”, o anunța că nu va mai putea face vreodată credit la vreo bancă.

Mai mult, femeia a fost provocată să încerce obținerea unui credit de nevoi personale la banca la care își încasa lunar salariul. Așa a ajuns victima să facă un credit de nevoi personale de 90.000 de lei, pe 5 ani, fără să își dorească acest lucru cu adevărat.

Citește și
Retinut
Cum a ajuns tânărul din București să aibă două credite de 100.000 de lei fără să le solicite. „I-a făcut nişte selfie-uri”

Apoi a primit un alt telefon, de la un presupus ofițer DIICOT, care a somat-o să își mute banii într-un cont de criptomonede, pentru a-și securiza banii, pentru că ar fi fost victima unei tentative de fraudă.

Folosind o interfață similară cu a unei bănci, hoții au reușit să o determine pe femeie să le transfere toți cei 90.000 de lei. Apoi, toate mesajele de pe telefon au dispărut.

Femeia a depus o plângere la Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați și speră ca anchetatorii să dea de urma celor care au înșelat-o.

Cum i-a promis Erdogan italiencei Giorgia Meloni că o va ajuta să se lase de fumat. ”Nu vreau să ucid pe cineva!”

Sursa: Pro TV

Etichete: banca, inselatorie, escrocherie,

Dată publicare: 15-10-2025 13:12

Articol recomandat de sport.ro
Schimbare! Cu cine poate juca România la barajul pentru CM 2026
Schimbare! Cu cine poate juca România la barajul pentru CM 2026
Citește și...
Femeie din Suceava, păcălită să ia un credit de 50.000 de lei și să transfere banii într-un cont bancar fals al BNR
Stiri actuale
Femeie din Suceava, păcălită să ia un credit de 50.000 de lei și să transfere banii într-un cont bancar fals al BNR

Poliţia din Suceava a deschis un dosar penal pentru înşelăciune, după ce o femeie a reclamat că a fost sunată de un bărbat care i-a spus că cineva vrea să ia un credit pe numele ei.

Cum a ajuns tânărul din București să aibă două credite de 100.000 de lei fără să le solicite. „I-a făcut nişte selfie-uri”
Stiri actuale
Cum a ajuns tânărul din București să aibă două credite de 100.000 de lei fără să le solicite. „I-a făcut nişte selfie-uri”

Mare atenție pe mâna cui vă lăsaţi datele personale și cine are acces la aplicațiile bancare. Un tânăr din București a fost înșelat de un bărbat care, după ce l-a sedus, a luat în numele lui două credite de 100.000 de lei.

Un tânăr din București s-a trezit cu două credite de 100.000 de lei. Ce a făcut după ce a primit notificări din partea băncii
Stiri actuale
Un tânăr din București s-a trezit cu două credite de 100.000 de lei. Ce a făcut după ce a primit notificări din partea băncii

Poveste uluitoare în Capitală. Un tânăr de 28 de ani, sedus prin metoda loverboy de un pretins avocat, a aflat că bărbatul a făcut în numele lui două credite de nevoi personale, în valoare de 100.000 de lei.

Recomandări
Comitetul pentru prevenirea torturii critică dur România: abuzuri și decese prin neglijență în spitalele psihiatrice
Stiri actuale
Comitetul pentru prevenirea torturii critică dur România: abuzuri și decese prin neglijență în spitalele psihiatrice

Comitetul pentru prevenirea torturii (CPT) al Consiliului Europei (CoE) îndeamnă România într-un raport publicat miercuri să ia măsuri în ce priveşte deficienţele grave constatate în condiţiile de detenţie ale pacienţilor din spitalele de psihiatrie.

România lansează și ea Golden Visa. Investiția minimă pentru ca un străin să obțină drept de ședere temporară în țara noastră
Stiri Economice
România lansează și ea Golden Visa. Investiția minimă pentru ca un străin să obțină drept de ședere temporară în țara noastră

România va emite și ea un ”gold card”, precum cel lansat recent în SUA de Donald Trump, prin care cetățenii străini vor primi drept de ședere temporară în țara noastră, în schimbul unor investiții de minim 400.000 de euro.

 

VIDEO. Scandal în Senat, la legea pentru combaterea pornografiei, din cauza lui Ninel Peia: ”Atac la cel mai abject nivel”
Stiri Politice
VIDEO. Scandal în Senat, la legea pentru combaterea pornografiei, din cauza lui Ninel Peia: ”Atac la cel mai abject nivel”

Legea depusă de AUR privind prevenirea și combaterea pornografiei a provocat dezbateri aprinse în Senat. Reprezentantul grupului parlamentar PACE, Ninel Peia, a aruncat cuvinte grele la adresa senatoarei USR Ruxandra Deaconu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 15 Octombrie 2025

03:11:10

Alt Text!
La Măruță
14 Octombrie 2025

01:30:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
14 Octombrie 2025

01:43:47

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28