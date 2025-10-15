Încă o victimă a „metodei BNR” de înșelătorie. Femeie, păcălită să facă un credit de 90.000 de lei și să-i pună într-un cont

O femeie din Galați a căzut victimă unei înșelăciuni printr-o schemă foarte elaborată. A fost convinsă să facă un credit de 90.000 de lei și să transfere toți banii într-un cont de criptomonede.

Când și-a dat seama de escrocherie, victima a depus plângere la Parchet.

Femeia de 34 de ani a fost sunată de un așa-zis angajat al unei bănci, care a avertizat-o că ar fi fost făcut ilegal un credit în numele ei.

După ce a fost sădită îngrijorarea, un alt telefon, ”din partea Băncii Naționale a României”, o anunța că nu va mai putea face vreodată credit la vreo bancă.

Mai mult, femeia a fost provocată să încerce obținerea unui credit de nevoi personale la banca la care își încasa lunar salariul. Așa a ajuns victima să facă un credit de nevoi personale de 90.000 de lei, pe 5 ani, fără să își dorească acest lucru cu adevărat.

Apoi a primit un alt telefon, de la un presupus ofițer DIICOT, care a somat-o să își mute banii într-un cont de criptomonede, pentru a-și securiza banii, pentru că ar fi fost victima unei tentative de fraudă.

Folosind o interfață similară cu a unei bănci, hoții au reușit să o determine pe femeie să le transfere toți cei 90.000 de lei. Apoi, toate mesajele de pe telefon au dispărut.

Femeia a depus o plângere la Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați și speră ca anchetatorii să dea de urma celor care au înșelat-o.

