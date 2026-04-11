Numărul contractelor individuale de muncă active înregistrate în sistemul informatic ReGes/Revisal era, la finele lunii septembrie 2025, de 6.620.722, cu 87.729 mai puţine comparativ cu începutul anului, conform statisticilor publicate de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale.

În ceea ce priveşte numărul de salariaţi activi, acesta s-a redus cu 24.703 persoane, de la 5.707.364 de salariaţi - în ianuarie, până la 5.682.661 de salariaţi - în septembrie 2025.

Peste 93% din contractele de muncă sunt pe perioadă nedeterminată

Din numărul total de contracte individuale de muncă înregistrate în Registrul general de evidenţă a salariaţilor, la 30 septembrie 2025, peste 93% erau pe durată nedeterminată, respectiv 6.169.243, iar restul pe durată determinată (451.479). CIM).

Totodată, 5.427.485 de contracte erau încheiate pe durată nedeterminată, pentru normă întreagă, şi 741.758 prevedeau timp parţial de muncă.

Potrivit sursei citate, din totalul contractelor individuale de muncă pe durată nedeterminată, 262.147 erau cu normă întreagă şi 189.332 cu timp parţial.