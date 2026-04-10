Angajații stresați sau dezinteresați nu reprezintă doar un risc pentru retenție, ci pot reduce și productivitatea.

Potrivit companiei de consultanță în management Gallup, pierderea poate ajunge până la 9% din PIB-ul global, conform raportului „State of the Global Workplace 2026”, scrie euronews.com.

Tendința pare să se agraveze. La nivel global, implicarea angajaților este în scădere, lucrătorii simțindu-se mai puțin motivați, conectați și dedicați. Gallup estimează rata globală de implicare la doar 20%, cel mai scăzut nivel din 2020.

Imaginea globală arată un contrast puternic. Europa este mai puțin stresată, dar și regiunea cu cea mai scăzută implicare (pentru al șaselea an consecutiv), în timp ce SUA și Canada au cei mai implicați angajați — dar și cei mai stresați.

Țările europene cu cei mai stresați angajați

În ceea ce privește stresul, europenii din sud sunt, în general, cei mai afectați:

Grecia – 61%

Malta – 57%

Cipru – 56%

Italia – 51%

Spania – 47%

În schimb, angajații din Danemarca – 19%, Polonia – 22% și Lituania – 23% par să resimtă cel mai puțin stres.

Potrivit Gallup, profilul angajatului cel mai stresat include, în majoritate, manageri, persoane sub 35 de ani și angajați în regim de lucru hibrid.

Cei mai implicați angajați

În același timp, cele mai ridicate niveluri de implicare se înregistrează în:

Albania – 32%

România – 31%

Suedia – 25%

Malta – 25%

La popul opus se află:

Croația – 7%

Polonia – 7%

Franța – 8%

Elveția – 8%

Luxemburg – 9%

Irlanda – 9%

Austria – 9%

Spania (10%), Marea Britanie (10%), Germania (11%) și Italia (11%) abia depășesc pragul de două cifre.

Datele indică faptul că cei mai puțin implicați angajați sunt, de regulă, sub 35 de ani, fără funcții de conducere și fără acces la muncă remote (nici măcar parțial), deși diferențele față de alte grupuri sunt relativ mici.

Alți 15% declară că nu sunt doar „neimplicați”, ci „activ dezangajați”, adică se detașează în mod conștient de muncă, echipă și angajator — fenomen cunoscut astăzi drept „quiet quitting”.

Un semnal de alarmă

Cercetarea consideră această scădere a implicării drept un motiv de îngrijorare.

„Este pentru prima dată când implicarea globală scade doi ani consecutiv. Cea mai mare scădere a fost în Asia de Sud (-5 puncte). Nicio regiune a lumii nu a înregistrat creșteri ale implicării în ultimul an.”