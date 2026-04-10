”Nu vor mai fi pile” la ANAF. Anunțul ministrului Finanțelor, în timp ce angajații au ”pierdut” 200 de mașini sechestrate

Nazare afirmă că este pentru prima oară când aceste bunuri sechestrate sunt transparent puse pe o platformă online: ”Tu decizi, tu stabileşti preţul, tu licitezi şi tu obţii aceste bunuri, care pot fi ceasuri, maşini, terenuri, toate obţinute prin furt şi fraudă şi pentru prima oară disponibile online pentru toţi românii într-un mod transparent”.

”Gata, s-a terminat cu bunurile secestrate care erau undeva uitate prin hârtii. Toate bunurile sechestrate ale ANAF-ului sunt acum online pe o platformă digital - elicitatii.anaf.ro. Ce putem garanta e următorul lucru, că nu vor mai fi pile, nu vor mai fii hârtii, nu vor mai fi întârzieri”, a transmis, vineri, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, într-un mesaj video postat pe Facebook.

Ministrul explică faptul că întreg procesul este digitalizat, de la instituirea sechestrului până la plasarea online a fiecăruia dintre aceste bunuri.

Angajații ANAF au ”pierdut” 200 de mașini sechestrate

”Sunt foarte multe bunuri în care acum facem o ordine pentru prima dată şi le urcăm online şi le punem la dispoziţia voastră să licitaţi şi să le obţineţi transparent”, a mai afirmat Nazare.

ANAF anunţa, în 31 martie, că s-au înregistrat 14 milioane de accesări pe platforma digitală eLicitatii dezvoltată de ANAF, în primele 24 de ore de la lansare.

Reamintim că la scurt timp de la lansarea platformei de licitaţii online a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală au apărut și primele nereguli. Mai multe bunuri, între care şi 200 de mașini, ar lipsi fizic - deși în acte apar că au fost confiscate sau puse sub sechestru. Cert este că preşedintele ANAF a demarat un inventar naţional.

Angajații au timp până pe 1 mai să termine inventarul. Cei care vor fi găsiți vinovați de neglijenţă vor fi nevoiți să plătească bunurile lipsă, indiferent de valoarea lor. Neglijenţa în serviciu nu este o faptă de natura penală, însă dacă se dovedeşte că funcţionarul a comis fapta cu intenţie atunci riscă dosar penal.