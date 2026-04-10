Vești proaste pentru bugetarii care vor măriri. Anunțul făcut de Guvern legat de legea salarizării în sectorul public
”Nu vor mai fi pile” la ANAF. Anunțul ministrului Finanțelor, în timp ce angajații au ”pierdut” 200 de mașini sechestrate

Stiri Economice
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, spune că site-ul elicitatii.anaf.ro, recent lansat, garantează că ”nu vor mai fi pile, nu vor mai fii hârtii, nu vor mai fi întârzieri”, iar toate bunurile sechestrate de ANAF sunt disponibile pentru toată lumea.

autor
Cristian Anton

”Gata, s-a terminat cu bunurile secestrate care erau undeva uitate prin hârtii. Toate bunurile sechestrate ale ANAF-ului sunt acum online pe o platformă digital - elicitatii.anaf.ro. Ce putem garanta e următorul lucru, că nu vor mai fi pile, nu vor mai fii hârtii, nu vor mai fi întârzieri”, a transmis, vineri, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, într-un mesaj video postat pe Facebook.

Nazare afirmă că este pentru prima oară când aceste bunuri sechestrate sunt transparent puse pe o platformă online: ”Tu decizi, tu stabileşti preţul, tu licitezi şi tu obţii aceste bunuri, care pot fi ceasuri, maşini, terenuri, toate obţinute prin furt şi fraudă şi pentru prima oară disponibile online pentru toţi românii într-un mod transparent”.

Ministrul explică faptul că întreg procesul este digitalizat, de la instituirea sechestrului până la plasarea online a fiecăruia dintre aceste bunuri.

Angajații ANAF au ”pierdut” 200 de mașini sechestrate

”Sunt foarte multe bunuri în care acum facem o ordine pentru prima dată şi le urcăm online şi le punem la dispoziţia voastră să licitaţi şi să le obţineţi transparent”, a mai afirmat Nazare.

ANAF anunţa, în 31 martie, că s-au înregistrat 14 milioane de accesări pe platforma digitală eLicitatii dezvoltată de ANAF, în primele 24 de ore de la lansare.

Reamintim că la scurt timp de la lansarea platformei de licitaţii online a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală au apărut și primele nereguli. Mai multe bunuri, între care şi 200 de mașini, ar lipsi fizic - deși în acte apar că au fost confiscate sau puse sub sechestru. Cert este că preşedintele ANAF a demarat un inventar naţional.

Angajații au timp până pe 1 mai să termine inventarul. Cei care vor fi găsiți vinovați de neglijenţă vor fi nevoiți să plătească bunurile lipsă, indiferent de valoarea lor. Neglijenţa în serviciu nu este o faptă de natura penală, însă dacă se dovedeşte că funcţionarul a comis fapta cu intenţie atunci riscă dosar penal.

Sursa: News.ro StirilePROTV

Etichete: alexandru nazare, pile, anaf, ministrul finantelor, licitatie, sechestru,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Răzvan Lucescu, „îmbătrânit" în ultima sută de ore: cum arăta duminică, la sosirea în țară
Citește și...
Știri Actuale
ANAF avertizează asupra unor tentative de fraudă telefonică. Escrocii încearcă să obțină date personale și bancare

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a transmis, joi, un avertisment cu privire la apeluri telefonice frauduloase realizate de către persoane care se recomandă fals inspectori Antifraudă. 
Știri Actuale
Angajații ANAF care au „pierdut” 200 de mașini ar putea fi puși să le plătească. Fiscul face un inventar național

Este anchetă internă la Agenția Națională de Administrare Fiscală, după ce mai multe bunuri confiscate, care ar fi trebuit să fie urcate pe platforma de licitații recent lansată, sunt de negăsit.  
Știri Actuale
Anchetă internă la ANAF. 200 de mașini sunt de negăsit, deși au fost confiscate sau sechestrate

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat o serie de verificări în interiorul instituţiei după ce au apărut suspiciuni privind integritatea unor angajaţi.

Recomandări
Știri Actuale
Val de frig la mijloc de primăvară. Agricultorii luptă să salveze culturile afectate de îngheț

Valul de frig a pus stăpânire pe țară chiar în mijlocul primăverii. În această dimineață oamenii porniți la cumpărături în Vinerea mare au revenit la hainele groase și fularele de astă-iarnă.

Știri Actuale
Mircea Lucescu, condus pe ultimul drum în drapelul național, pe care l-a slujit cu onoare. ”E o legendă”

Sunt momente grele pentru toți cei care l-au iubit pe legendarul antrenor Mircea Lucescu. Il Luce a fost înmormântat vineri la Cimitirul Bellu, cu onoruri militare. 

Stiri externe
Negocieri decisive SUA-Iran la Islamabad, pe fondul escaladării conflictului dintre Israel și Hezbollah

Toți ochii sunt ațintiți în aceste zile asupra capitalei pakistaneze Islamabad acolo unde vor avea loc negocieri cu miză uriașă între Statele Unite și Iran, menite să pună capăt războiului din Orientul Mijlociu. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 10 Aprilie 2026

03:09:38

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Aprilie 2026

01:43:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Ce înseamnă nașterea pozitivă

16:45

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Țara care se sapă singură

46:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

iBani

Sport

Cornel Dinu a numit cea mai mare problemă de la națională: „Nu avem”

Sport

Mesajul de adio al lui Răzvan Lucescu pentru Mircea Lucescu